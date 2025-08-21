ciel couvert17°
Sunrise est le «premier opérateur d'Europe» à franchir ce cap

Lin, liest die News auf Instagram auf ihrem Handy, fotografiert am Montag, 10. Februar 2025 in Fribourg. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
La 3G, c'est fini! Les clients de Sunrise ne pourront utiliser plus que la 4G et la 5G.Image: KEYSTONE
Sunrise a définitivement éteint son réseau 3G, jugé obsolète, deux mois après le début du processus, a confirmé son directeur général André Krause.
21.08.2025, 14:1521.08.2025, 15:02
Deux mois après avoir commencé à désactiver la 3G, Sunrise a désormais complètement mis hors service cette technologie mobile obsolète. «Nous avons désactivé les dernières antennes 3G», a déclaré jeudi André Krause, directeur général de Sunrise. «Nous disposons désormais d'un réseau mobile exclusivement 4G et 5G», a déclaré André Krause.

«Nous sommes ainsi le premier opérateur en Europe à avoir désactivé toutes les anciennes technologies 2G et 3G»
André Krause, directeur général de Sunrise

Les fréquences 2G et 3G peuvent être désormais utilisées pour les technologies plus récentes. «Cela nous permet d'avoir une meilleure couverture et une plus grande capacité sur les réseaux 4G et 5G».

Salt utilise la technologie Starlink d'Elon Musk de manière inédite

Si André Krause n'a pas souhaité chiffrer les économies réalisées grâce à la suppression de la 3G, celle-ci a stimulé les ventes: quelques milliers d'utilisateurs auraient acheté de nouveaux téléphones portables, selon le patron de l'entreprise.

Dans le même temps, Sunrise a désormais accéléré l'ensemble du réseau 5G. Sunrise est le premier opérateur mobile en Suisse à proposer la 5G pure (appelée «5G autonome» dans le jargon technique): cela signifie que le réseau 5G a été dissocié du réseau 4G, qui assurait jusqu'à présent le contrôle. Ainsi, un téléphone portable n'a plus besoin de se connecter d'abord au réseau 4G, puis au réseau 5G.

Selon André Krause, 350 000 clients en Suisse pourraient désormais utiliser la 5G pure, car ils disposent des abonnements correspondants et des téléphones portables nécessaires. Ce chiffre devrait augmenter considérablement dans les mois à venir.

Voici l'opérateur préféré des Suisses (et ce n'est pas le plus cher)

De son côté, Swisscom souhaite mettre fin à la 3G à la fin de l'année. Le leader du secteur maintient ce projet annoncé il y a déjà quatre ans.

Salt, en revanche, reste fidèle à cette technologie pour l'instant. Une porte-parole a déclaré la semaine dernière, en réponse à une question, que l'entreprise continuait de voir un avantage concret à cette technologie et qu'elle maintenait donc son exploitation pour le moment. (mbr/ats)

