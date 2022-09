Dart, ce vaisseau kamikaze de la Nasa qui se sacrifie pour l'humanité

Comment savoir que le sacrifice de Dart ne sera pas vain et que Dimorphos déviera effectivement de sa ligne initiale? Difficile d'être affirmatif: les conséquences de l'impact pourraient être visibles au bout de quelques minutes ou de quelques semaines, sans qu'on ne soit sûr de rien.

«Le premier test consiste à voir si nous arrivons à envoyer un vaisseau contre un astéroïde. Le second, tout aussi important, c'est d' analyser comment l’astéroïde répond à cet impact . Sommes-nous capables de faire bouger l’astéroïde? Et avec quelle efficacité?» a expliqué Tom Statler, astrophysicien à la NASA à la RTS .

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles: même s'il a tout d'un méchant de Star Wars, ledit astéroïde Dimorphos ne menace pas directement la Terre. Son orbite autour du Soleil passe très loin de nous, à environ sept millions de kilomètres au plus proche.

Pendant que nous dormons paisiblement, à onze millions de kilomètres de là, Dart s'apprête à mourir... pour faire avancer la science. Et sauver potentiellement l'humanité. Son objectif est simple: foncer à toute vitesse sur l'astéroïde Dimorphos pour le faire dévier de sa trajectoire . Il ne s'agit pas de détruire l'astéroïde – seulement de le pousser très légèrement, selon une technique appelée «impact cinétique».

