Attentats du 13 novembre à Paris: le podcast qui fait froid dans le dos



Image: EPA

Attentats de Paris: la bande-son exclusive qui fait froid dans le dos

FranceInfo a diffusé un podcast basé sur 13 heures d’appels aux urgences lors de la soirée des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Un document exclusif à couper le souffle.

Il y a des moments dont on n’aimerait pas vraiment se souvenir. Et pourtant, voilà, ils ont existé. Ils font partie de notre mémoire collective, de notre histoire commune. Ce qu’a diffusé, ce lundi, FranceInfo est de matière à nous rappeler tout ça alors que débute, le 8 septembre, le procès de 20 accusés qui seront jugés pour leur participation aux attentats du 13 novembre 2015.

Vingt-cinq minutes de frissons qui débutent avec un téléphone de Christophe, ambulancier de Paris, qui joint le Samu (Service d'aide médicale urgente), car «ça pète» dans Paris:

«Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a des fusillades à plusieurs endroits, des mecs qui circulent en bagnole et qui tirent sur tout ce qui bouge»

Il est 21h26 précisément, le 13 novembre 2015, nuit des attentats. Le fil se déroule, au rythme des bilans qui évoquent des dizaines de morts, les dizaines de blessés, les difficultés de trouver des places en soins intensifs ou des chirurgiens. Treize heures de bandes que Nicolas Poirot, médecin de garde au Samu de Paris décrit comme «une trace indélébile de cette nuit-là».

Il y a aussi des gens cachés, des gens qui font un malaise, des mecs avec une kalachnikov et qui tirent partout. La bombe au stade de France, des gens qui pleurent dans le Petit Cambodge, ce restaurant tristement célèbre où se sont fait tuer par des terroristes des femmes et des hommes, des gens armés qui se baladent. Il y a cette musique d’ascenseur qui rend fou. Des Parisiens en panique, «sous le choc», qui évoquent des gens qui hurlent dans la rue. Une femme qui vient de «prendre une balle» et dont le mari «est couché au sol»…

«On reçoit de plus en plus d’appels, c’est exponentiel. On a pas la capacité de prendre tous les appels, nous n’avons que cinq opérateurs en poste»

Plus on avance dans l’émission, plus les appels d’urgence font froid dans le dos. Ils ne concernent que les attaques visant les terrasses. L’attentat du Bataclan – où Nicolas Poirot raconte «les morts dans la fosse et une kalachnikov qui est là, toute seule» – n’est même pas encore commencé…

