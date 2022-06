La police norvégienne enquête sur un acte terroriste et annule une marche LGBT

Des attentats présumés terroristes ont eu lieu samedi matin au coeur d'Oslo en Norvège dans des bars gay. Image: sda

Des tirs mortels près de bars en centre-ville d'Oslo, en Norvège a fait deux morts et 21 blessés. La police norvégienne a ouvert une enquête et présume un acte terroriste. Voici ce que l'on sait pour l'instant sur les faits.

Qui est l'auteur?

La police norvégienne a ouvert samedi une enquête pour «acte terroriste» après des tirs mortels près de bars du centre d'Oslo dans la nuit. L'auteur présumé de la fusillade qui a fait deux morts et 21 blessés, dont dix graves, est un Norvégien d'origine iranienne.

L'homme était connu des services de renseignement intérieur, selon la police d'Oslo. «Il est soupçonné d'homicide, tentative d'homicide et acte terroriste», a indiqué un responsable de la police, Christian Hatlo, lors d'une conférence de presse.

Fusillades dans des bars

Ce dernier chef d'accusation est motivé par «le nombre de blessés et de tués, le nombre de scènes de crime -au moins trois- et (...) il y a de bonnes raisons de croire qu'il avait l'intention de semer la terreur», a-t-il ajouté. Selon la police, le pronostic vital des blessés n'est pas ou plus engagé.

La fusillade s'est produite aux alentours d'une heure (fuseau horaire local) à l'extérieur d'un pub, Per på hjørnet, où les deux morts seraient à déplorer, selon les médias locaux. Elle s'est ensuite poursuivie devant un club gay attenant, le London Pub, en plein centre de la capitale norvégienne, alors bondé en cette chaude nuit d'été.

Marche des Fiertés annulée

«Il y a des raisons de croire qu'il s'agit d'un crime de haine», a ajouté Hatlo, en évoquant la nature des endroits visés, «en particulier le London Pub».

La marche des Fiertés LGBT qui devait avoir lieu samedi après-midi à Oslo a été annulée. En signe de solidarité, des drapeaux arc-en-ciel ont été déposés près des lieux de l'attaque.

Des drapeaux arc-en-ciel ont été déposés près des lieux de fusillades à Oslo. Image: sda

A la suite de recommandations «claires» de la police, «tous les évènements liés à la Oslo Pride sont annulés», ont écrit les organisateurs de l'événement dans un communiqué.

Les effectifs policiers ont été renforcés dans la capitale pour faire face à d'éventuels autres incidents. «On estime à ce stade qu'il n'y avait qu'un seul auteur» derrière la fusillade «mais on peut rien dire avec certitude si tôt» dans l'enquête, a précisé l'inspecteur Tore Soldal, lors de la conférence de presse.

«Une contribution héroïque»

L'homme a été arrêté samedi à 01h19, cinq minutes après les premiers signalements. Des civils ont aidé à la capture du suspect ainsi qu'aux premiers soins, selon la police qui a salué «une contribution héroïque».

Le suspect avait déjà eu affaire à la police pour des faits mineurs comme port d'un couteau ou encore une condamnation pour possession de stupéfiants. Deux armes ont été saisies sur les lieux de l'attaque: une arme automatique et une arme de poing que Hatlo a présentées comme «anciennes».

Un témoin interviewé par le journal Verdens Gang (VG) a évoqué «une scène de guerre». «Il y avait plein de blessés au sol qui avaient des blessures à la tête», a-t-il dit. Selon un journaliste de NRK présent sur place au moment de la fusillade, le tireur est arrivé avec un sac d'où il a retiré une arme avec laquelle il a tiré.

Raisons inconnues

«La fusillade à l'extérieur du London Pub à Oslo cette nuit est une attaque horrible et profondément choquante contre des innocents», a réagi le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

«Nous ne connaissons pas encore les raisons de cet acte terrible mais aux homosexuels qui maintenant ont peur et sont dans le deuil, je tiens à dire que nous sommes tous ensemble avec vous», a-t-il écrit sur Facebook.

Généralement paisible, la Norvège avait été le théâtre d'attaques sanglantes le 22 juillet 2011. Ce jour-là, l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes dans un attentat à la bombe contre le siège du gouvernement à Oslo et une fusillade contre un rassemblement de jeunes travaillistes sur l'île d'Utøya. (ats/myrt)