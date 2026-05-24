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Un homme meurt après une attaque de requin dans le Queensland

epa12702563 Surfers enter the water at Alexandra Headland Beach as strong winds and increasing swells bear down on the Sunshine Coast, Queensland, Australia, 03 February 2026. EPA/DANNY CASEY AUSTRALI ...
La victime a succombé à ses blessures après avoir été sortie de l’eau.Keystone

Un homme meurt après une attaque de requin dans le Queensland

Une attaque de requin survenue dimanche dans le nord-est de l’Australie, dans l’État du Queensland, a coûté la vie à un homme de 39 ans.
24.05.2026, 10:5024.05.2026, 10:50

Un homme de 39 ans est mort dimanche dans le nord-est de l’Australie après une attaque de requin survenue dans l’État du Queensland. La victime a succombé à ses blessures après avoir été sortie de l’eau.

Les services d’urgence sont intervenus peu avant midi à Hull River Heads, dans le Queensland, selon la police locale. L’attaque s’est produite au niveau du banc de sable Kennedy, où l’homme se trouvait dans l’eau.

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La victime a été ramenée sur une rampe de mise à l’eau après l’attaque, mais n’a pas survécu à ses blessures. Le service de secours Queensland Ambulance a indiqué qu’il était décédé sur place. (tib/ats)

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