Fermeture des plages au sud de Sydney après l'apparition de requins
Le festin de grands requins blancs et de requins-bouledogues autour d'une carcasse de cachalot échouée a entraîné la fermeture de plusieurs plages au sud de Sydney, ont annoncé dimanche les autorités australiennes de la faune et du sauvetage côtier.
La carcasse du cachalot de huit mètres et 25 tonnes aurait été aperçue samedi sur des rochers battus par les vagues à Era Beach, dans le Royal National Park, ce qui a conduit à la fermeture immédiate de plages.
Brendon Neilly, responsable de secteur au service des parcs nationaux et de la vie sauvage de Nouvelle-Galles du Sud.
«Même si ces événements peuvent être assez spectaculaires et choquants pour les gens, ils sont parfaitement naturels, et donc la carcasse de la baleine est réintégrée dans la chaîne alimentaire par les requins», a-t-il expliqué à l'AFP.
Les agents de la faune travaillent à des stratégies pour se débarrasser de la carcasse, mais n'y parviendront probablement pas avant mardi, a indiqué M. Neilly.
L'organisation locale Surf Life Saving NSW a publié une alerte indiquant que toutes les plages situées dans le Royal National Park étaient fermées en raison d'une «activité accrue des requins».
Près de 1300 incidents impliquant des requins ont été enregistrés autour de l'Australie depuis 1791, dont plus de 260 ont entraîné la mort, selon une base de données répertoriant les rencontres entre ces prédateurs et les humains. (dal/ats/afp)