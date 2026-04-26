Fermeture des plages au sud de Sydney après l'apparition de requins

Les autorités australiennes ont fermé plusieurs plages au sud de Sydney après qu'un festin de requins blancs et de requins-bouledogues ait eu lieu autour d'une carcasse de cachalot échouée.

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Keystone

Le festin de grands requins blancs et de requins-bouledogues autour d'une carcasse de cachalot échouée a entraîné la fermeture de plusieurs plages au sud de Sydney, ont annoncé dimanche les autorités australiennes de la faune et du sauvetage côtier.

La carcasse du cachalot de huit mètres et 25 tonnes aurait été aperçue samedi sur des rochers battus par les vagues à Era Beach, dans le Royal National Park, ce qui a conduit à la fermeture immédiate de plages.

«Il y a des grands requins blancs et il y a aussi des requins-bouledogues qui ont été aperçus là-bas.» Brendon Neilly

Brendon Neilly, responsable de secteur au service des parcs nationaux et de la vie sauvage de Nouvelle-Galles du Sud.

«Même si ces événements peuvent être assez spectaculaires et choquants pour les gens, ils sont parfaitement naturels, et donc la carcasse de la baleine est réintégrée dans la chaîne alimentaire par les requins», a-t-il expliqué à l'AFP.

«Moi, je n'irais pas nager là-bas, mais c'est un processus assez intéressant»

Les agents de la faune travaillent à des stratégies pour se débarrasser de la carcasse, mais n'y parviendront probablement pas avant mardi, a indiqué M. Neilly.

L'organisation locale Surf Life Saving NSW a publié une alerte indiquant que toutes les plages situées dans le Royal National Park étaient fermées en raison d'une «activité accrue des requins».

«On ne peut pas empêcher les gens d'aller dans l'eau, mais sachant combien de requins s'y trouvent et au vu des signalements de grands requins blancs et de requins-bouledogues dans l'eau, ce ne sont pas des poissons avec lesquels vous voulez vous baigner.» Le directeur général de Surf Life Saving NSW

Près de 1300 incidents impliquant des requins ont été enregistrés autour de l'Australie depuis 1791, dont plus de 260 ont entraîné la mort, selon une base de données répertoriant les rencontres entre ces prédateurs et les humains. (dal/ats/afp)