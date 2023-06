Un accident de bus coûte la vie à dix invités d'un mariage à Sydney

Les équipes de secours se tiennent près du lieu du drame, près de la ville de Greta, en Australie. Keystone

La police a été appelée dimanche peu avant minuit sur les lieux de l'accident, dans une région très prisée des touristes.

Plus de «International»

Au moins dix personnes ont été tuées dans l'accident d'un autobus qui transportait des invités à un mariage, a annoncé lundi la police australienne. Les faits se sont produits dans la région viticole du Hunter, à environ 150 km de Sydney.

«Un total de 25 passagers ont été transportés à l'hôpital, dont deux par hélicoptère» Une responsable de la police, Tracy Chapman

Des images diffusées par les chaînes de télévision ont montré l'autocar de couleur claire renversé sur le côté dans une nuit brumeuse, entouré de secouristes portant des gilets fluorescents.

Le conducteur de l'autobus, âgé de 58 ans, a été soumis à des tests de dépistage à l'hôpital et se trouve «en état d'arrestation» avant une possible inculpation, a indiqué une responsable de la police, sans préciser si ces contrôles s'étaient révélés ou non positifs.

Elle a expliqué que les passagers avaient assisté ensemble à un mariage, et qu'ils regagnaient probablement leurs hébergements après les festivités.

Ailleurs sur la planète: Quatre enfants survivent au crash d'un avion et à 40 jours dans la jungle

«Tous les Australiens qui se réveillent avec ces nouvelles tragiques en provenance du Hunter adressent leurs plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont été tués dans cette horrible tragédie» Le Premier ministre Anthony Albanese

«Il est cruel qu'un jour de joie se termine par une perte aussi bouleversante. Nos pensées vont également à ceux qui ont été blessés», a-t-il ajouté dans un message sur les réseaux sociaux. (ats/jch)