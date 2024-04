A Sydney, le centre commercial rouvre après l'attaque au couteau

Dans un hall, des couronnes de fleurs blanches encadrent un message de commémoration et une table blanche toute simple sur laquelle se trouvaient des bouquets et un livre pour permettre aux visiteurs de laisser quelques mots. (ag/ats)

Ce Russe a sauvé 900 Ukrainiens avant de tomber dans les griffes du Kremlin

Alexander Demidenko est mort le 5 avril dans une prison russe. Selon les autorités, l'activiste et pacifiste russe s'est suicidé, mais des doutes subsistent quant à cette version. Portrait d'un homme que beaucoup considéraient comme un héros.

En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Depuis, les Russes occupent des territoires à l'est et au sud du pays. En septembre 2022, Vladimir Poutine a utilisé ces pseudo-annexions pour décréter que le sud et l'est de l'Ukraine appartiennent à la Russie. Mais pour de nombreuses personnes vivant dans ces régions, l'invasion russe n'a en aucun cas été synonyme de libération, malgré ce qu'affirme avec insistance la propagande russe.