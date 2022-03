La grande barrière de corail victime d'un «vaste blanchissement»

En juillet dernier, la commission du patrimoine mondial avait décidé de ne pas classer le site «en péril», à la surprise de beaucoup d'observateurs et contre la recommandation de l'Unesco. L'Australie a lancé un plan de protection «Reef 2050» doté de milliards de dollars après que l'ONU a menacé en 2015 de déclasser le site. (jah/ats)

«Les conditions météorologiques des deux prochaines semaines sont cruciales pour déterminer l'étendue et la gravité du blanchiment des coraux dans le parc marin.»

A cause du réchauffement climatique

Des vols de surveillance aérienne ont montré une décoloration du corail au niveau de multiples récifs, «confirmant un vaste phénomène de blanchissement» , selon un rapport de cette autorité qui gère le plus grand système de récifs coralliens au monde. Les coraux ont souffert en dépit d'un phénomène de rafraîchissement de l'été austral par La Niña, a souligné l'autorité.

Le Belge Charles Michel a été reconduit jeudi à son poste de président du Conseil européen, cénacle des dirigeants des 27, pour un second mandat de deux ans et demi, lors d'un sommet à Bruxelles. L'ancien premier ministre belge de 46 ans a été réélu à l'unanimité par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE.