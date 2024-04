Des dizaines de dauphins agonisent sur une plage australienne

Des dizaines de dauphins pilotes se sont échoués en Australie, mettant leur survie en péril. 26 spécimens sont déjà morts, ont indiqué les autorités locales.

Echouage massif de cétacés à Toby's Inlet, en Australie occidentale Image: www.imago-images.de

Des dizaines de dauphins pilotes, des cétacés pouvant atteindre six mètres de longueur, se sont échoués sur une plage à l'extrémité sud-ouest de l'Australie avec des chances de survie très compromises, ont annoncé les autorités locales. Vingt-six spécimens de ces globicéphales ont déjà été retrouvés morts.

Le Service des parcs et de la faune de l'Etat d'Australie occidentale a dépêché sur place «des agents de protection de la nature, des spécialistes des sciences de la mer et des vétérinaires». Au total, le nombre de cétacés échoués sur la plage de Toby's Inlet, au sud de Perth, pourrait atteindre 160 individus.

Les personnels vont tenter de remorquer certains spécimens au large mais «l'euthanasie des animaux échoués apparaît généralement comme la solution» la plus adaptée pour leur éviter une longue agonie, a souligné le Service.

Des échouements massifs de cétacés sont de plus en plus fréquemment constatés à travers le monde, un phénomène dont les causes n'ont pas été scientifiquement établies à ce jour. En juillet, des dizaines de globicéphales, une espèce grégaire, avaient péri après s'être échoués à Cheynes Beach, à quelque 400 km à l'est de Toby's Inlet. (jah/ats)