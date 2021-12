55 femmes d’un même club de gym gagnent 80 millions à la loterie

80 millions de dollars. Voici la somme astronomique que vont se partager une cinquantaine de femmes, âgées entre 18 et 84 ans, toutes membres du même club de gym de la ville de Perth, en Australie.

Pour une participation de 5$ chacune, elles avaient décidé de jouer ensemble à la loterie Powerball, dont la cagnotte totale s'élevait à 80 millions de dollars, rapporte le site tirage-gagnant. Les numéros qu'il fallait cocher étaient le: 27 – 30 – 4 – 5 – 33 – 26 – 19 et le numéro complémentaire 8.

«Les femmes pleuraient et riaient, certaines étaient en état de choc. Je ne peux même pas l’expliquer, c’était juste incroyable, un sentiment surréaliste» Sue à 7News

Le tirage s'est déroulé début décembre, alors que 38 des participantes à la loterie étaient réunies pour le repas Noël du club. L'une des participantes a appris la bonne nouvelle suite à un coup de fil de son mari. «Nous avons sorti le billet et nous avons vérifié les chiffres et ils étaient tous là», a déclaré Sue, l'une des heureuses gagnantes au site d'information 7News.

Elle a déclaré que les femmes avaient toutes des plans différents concernant la manière de dépensant l'argent. Pour sa part, elle a notamment l'intention d'aller à la banque et de rembourser son hypothèque, «ça va être très agréable d'être propriétaire de ma maison», a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: «Ensuite, je vais m'offrir probablement une caravane et de belles vacances sur le continent. J'espère qu'un jour, nous pourrons voyager un peu plus loin.» (hkr)