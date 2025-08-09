Deux personnes côte à côte par marche et une marche d'écart: c'est ce que veut la Chine. Image: Wu Hao / EPA

La Chine juge les escalators dangereux et réglemente leur usage

En Chine, de nouvelles recommandations d’usage des escalators se répandent et font l'objet d'une campagne nationale. Voici ce qu’en dit le fabricant suisse Schindler.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Société»

Monter, descendre: voilà qui pourrait résumer simplement l’usage des escalators. Mais les choses ne sont plus si simples, du moins si l’on regarde du côté de la Chine.

Un correspondant de CNN a récemment rapporté que le gouvernement recommandait désormais à ses 1,4 milliard de citoyens d’abandonner la règle universelle du «rester à droite, marcher à gauche». Une meilleure alternative, et surtout plus sûre, serait actuellement promue dans le cadre d’une campagne nationale.

Selon cette nouvelle directive, deux personnes devraient se tenir côte à côte sur chaque marche, en laissant une marche vide entre elles et les suivantes. Cela permettrait une meilleure capacité d’absorption et serait plus sûr que l’usage habituel. Car marcher sur un escalier roulant serait dangereux.

Par ailleurs, des travaux de maintenance plus fréquents seraient nécessaires lorsque les usagers se tiennent systématiquement d’un seul côté, car le déséquilibre mécanique ainsi engendré finirait par endommager le système. Sur de nombreux escalators chinois, on trouve dorénavant deux paires d’empreintes jaunes par marche pour inciter à rester immobile et à se placer comme il faut.

La Chine, plus important marché de l'escalator

D’après CNN, la campagne de sensibilisation chinoise argumente que marcher sur les escalators est dangereux en raison de la taille plus importante des marches comparées aux escaliers classiques. En outre, la vitesse de déplacement serait souvent élevée. En situation de stress, ceux qui essaient de monter ou descendre rapidement pourraient mal estimer la hauteur et chuter.

Qu’en pense Schindler, le géant suisse de l’escalator? Le groupe, basé dans le canton de Lucerne, est l’un des plus grands, voire le plus grand des fabricants d'escaliers roulants au monde. L'entreprise est en outre très active en Chine, qui représente un marché crucial où deux escaliers mécaniques ou ascenseurs sur trois ont été installés ces dernières années par la marque suisse.

Des escaliers roulants dans la ville chinoise de Chongqing: ce pays asiatique est un marché en pleine croissance pour Schindler. Image: Cheng Xin / Getty

La porte-parole du groupe, Katherine Lee, précise qu’il n’existe aucune directive officielle sur l’usage des escalators:

«Chaque pays et chaque ville est libre de recommander aux gens de rester immobiles ou de marcher»

A Shanghai, les opérateurs du métro déconseillent depuis 2012 de marcher sur les escalators. Les usagers sont invités à rester debout et à se tenir à la rampe. Pékin a suivi en 2019:

«Nous constatons que de plus en plus de villes chinoises suivent le mouvement»

Une usure du matériel accentuée

Même si Schindler n’impose pas de règle à ses clients, l’entreprise défend une position claire, comme le souligne Katherine Lee:

«Marcher est toujours plus risqué, surtout parce que les marches des escalators sont plus grandes que celles des escaliers traditionnels auxquels nous sommes habitués»

Comme l’escalator est en mouvement, ces grandes marches sont nécessaires pour offrir davantage de stabilité.

Dans le même temps, elle reconnaît que, sur les sites très fréquentés, comme les gares ou les aéroports, la marche sur un côté de l’escalator fait partie intégrante de la gestion des flux. Néanmoins, Schindler recommande systématiquement de rester immobile. L’entreprise n’est toutefois pas impliquée dans la campagne chinoise.

Katherine Lee confirme également les propos du reportage de CNN, qui évoquait le fait que la répartition inégale des poids sur les escaliers mécaniques finit par poser problème lorsque les usagers se tiennent systématiquement à droite. «Cela accentue l’usure des matériaux», explique-t-elle. Une partie de la machine supporte davantage de poids, tandis que l’autre est soumise à plus de mouvements.

L’entretien aussi rapporte de l’argent

L'experte ne révèle pas combien d’escaliers mécaniques Schindler sont en service dans le monde. Elle ne précise pas non plus quelle part des revenus provient de leur vente par rapport aux opérations de maintenance, qui représentent aussi une source importante de chiffre d’affaires pour les fabricants d’escaliers mécaniques et d’ascenseurs.

«Nous ne publions pas de chiffres détaillés », déclare la porte-parole. Mais dans les gares et les aéroports, où l’affluence est importante et les machines fortement sollicitées, un entretien régulier est bien entendu nécessaire. Cela vaut aussi pour les escalators exposés aux éléments. Ils doivent être nettoyés plus fréquemment, car ils accumulent davantage de poussière, laissent s’écouler l’eau de pluie ou se remplissent de feuilles mortes.

Traduit de l'allemand par Joel Espi