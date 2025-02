Un homme poignarde des passants en Autriche

Samedi après-midi, un homme de 23 ans a poignardé plusieurs passants dans le centre-ville de Villach, en Autriche. Un adolescent de 14 ans a succombé à ses blessures, tandis que cinq autres personnes ont été blessées.

Plus de «International»

Un homme originaire de Syrie a poignardé plusieurs personnes dans la ville autrichienne de Villach, a rapporté samedi la police locale. Un adolescent de 14 ans a perdu la vie, a-t-elle précisé.

Les faits se sont déroulés dans l'après-midi dans le centre-ville de Villach, dans le Land de Carinthie (sud), non loin de la frontière avec la Slovénie et l'Italie. L'auteur des coups de couteau est un homme de 23 ans originaire de Syrie et détenteur d'un permis de séjour en Autriche.

Selon le média local Kleine Zeitung, cinq autres personnes ont été blessées. (tib/ats)