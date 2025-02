L'appareil a terminé sa course renversé sur le dos sur une piste enneigée. dr

Un accident lors d'un atterrissage au Canada fait de nombreux blessés

Un avion a eu un accident lundi lors de son atterrissage à Toronto, au Canada, faisant au moins 18 blessés. L'appareil venait de Minneapolis, aux Etats-Unis.

Un avion de la compagnie américaine Delta Airlines, avec 80 personnes à bord, a eu lundi un accident à l'atterrissage à l'aéroport de Toronto, ont indiqué les autorités aéroportuaires canadiennes. Le vol 4819, en provenance de Minneapolis a terminé sa course à l'envers sur le tarmac.

Au moins 18 personnes ont été blessées, dont trois sont dans un état grave. «Un enfant a été transporté à l'hôpital avec des blessures critiques. Un homme d'une soixantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années ont également été transportés pour des blessures graves», a expliqué un porte-parole des secouristes dépêchés sur place.

Trois hélicoptères et deux de nos ambulances de soins intensifs sont intervenus, a-t-il ajouté. Douze autres personnes ont été blessées de «façon mineure ou modérée» et transportées dans les hôpitaux de la région, a expliqué Lawrence Saindon, des services paramédicaux de la région de Peel qui supervisent les opérations de secours.

Le vol, opéré par Endeavor Air avec un avion Bombardier CRJ900, reliait Minneapolis dans l'Etat américain du Minnesota, à Toronto la plus grande ville du Canada, lorsqu'il a eu un accident à l'atterrissage vers 15h30, heure locale, a expliqué Delta Airlines. L'aéroport de Toronto a été fermé.

«Je suis de près le grave incident survenu à l'aéroport Pearson concernant le vol 4819 de Delta Airlines en provenance de Minneapolis. Les 80 passagers à bord ont été retrouvés» Anita Anand, ministre des transports

Le bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé envoyer une équipe d'enquêteurs à la suite de l'accident.

Vents violents et froid glacial

Sur les images de l'aéroport de Toronto, l'avion est immobilisé sur le dos, sur une piste recouverte d'une fine couche de neige. «Notre avion s'est écrasé. Il est à l'envers», raconte dans une vidéo postée sur Facebook, John Nelson, un des passagers. La compagnie aérienne américaine Delta a confirmé que l'accident «n'avait pas fait de morts».

L'aéroport Pearson de Toronto avait expliqué plus tôt dans la journée être confronté à des vents violents et à des températures glaciales et avait prévu un trafic dense. Une énorme tempête de neige s'est abattue sur l'est du Canada dimanche. L'aéroport avertissait lundi matin sur le réseau social X: «La neige a cessé de tomber, mais des températures glaciales et des vents violents s'installent».

«Aujourd'hui, nous prévoyons une journée chargée dans nos terminaux avec plus de 130 000 voyageurs à bord d'environ 1000 vols. Les compagnies aériennes rattrapent leur retard après la tempête de neige de ce week-end qui a déversé plus de 22 cm de neige sur l'aéroport» Aéroport de Toronto

L'accident survenu au Canada fait suite à d'autres accidents en Amérique du Nord ces dernières semaines. Un hélicoptère de l'armée est entré en collision avec un avion de ligne à Washington à la fin janvier, faisant 67 morts.

