Netanyahou accuse Macron «d'alimenter le feu antisémite»

Un courrier envoyé à Emmanuel Macron par Benjamin Netanyahou a fait réagir. Le premier ministre israélien y appelle le Français à renoncer à reconnaître la Palestine et évoque un antisémitisme qui «ravage des villes françaises». La mise en cause a fermement été rejetée par Paris.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le président français Emmanuel Macron «d'alimenter le feu antisémite» en France en appelant à la reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine, selon un courrier officiel au chef de l'Etat français.

«Je vous appelle à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté, et à le faire avant une date claire: la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025», poursuit cette lettre signée de Benjamin Netanyahou, en date du 17 août.

«Je suis préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme en France et par le manque d'actions décisives de votre gouvernement pour y faire face. Ces dernières années, l'antisémitisme a ravagé les villes françaises», écrit Benjamin Netanyahou.

«Depuis vos déclarations publiques attaquant Israël et signalant la reconnaissance d'un Etat palestinien, il a augmenté» Benjamin Netanyahou

«Suite à l'attaque sauvage du Hamas contre le peuple israélien le 7 octobre 2023, des extrémistes pro-Hamas et des radicaux de gauche ont lancé une campagne d'intimidation, de vandalisme et de violence contre les Juifs à travers l'Europe», une campagne qui «s'est intensifiée en France» sous le mandat d'Emmanuel Macron, estime le Premier ministre israélien.

Des incidents «non isolés»

Il liste plusieurs incidents récents, dont le saccage de l'entrée de bureaux de la compagnie aérienne El Al à Paris, l'agression d'un homme juif à Livry-Gargan, ou des rabbins «agressés dans les rues de Paris».

«Ces incidents ne sont pas isolés. Ils constituent une plaie» Benjamin Netanyahou

«Votre appel à un Etat palestinien alimente ce feu antisémite. Cela récompense la terreur du Hamas, renforce le refus du Hamas de libérer les otages, encourage ceux qui menacent les Juifs français et favorise la haine des Juifs qui rôde désormais dans vos rues», accuse encore Benjamin Netanyahou.

Donald Trump en contre-exemple

Il loue en contre-exemple le président américain Donald Trump, pour son «combat» contre les crimes antisémites et pour «protéger les Juifs américains».

«Président Macron, l'antisémitisme est un cancer. Il se propage lorsque les dirigeants restent silencieux. Il recule lorsque les dirigeants agissent. Je vous appelle à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté, et à le faire avant une date claire: la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025», apostrophe en conclusion le Premier ministre israélien.

La France répond

Il n'aura pas fallu longtemps pour que Paris réponde. La France n'a «pas de leçons à recevoir dans la lutte contre l'antisémitisme», a rétorqué mardi le ministre français des Affaires européennes Benjamin Haddad, , qui appelle à ne pas «instrumentaliser» le sujet de «l'antisémitisme qui empoisonne nos sociétés européennes».

«Je voudrais dire de façon très claire et très ferme que ce sujet de l'antisémitisme qui empoisonne nos sociétés européennes, et on a vu une accélération des actes antisémites violents depuis les attaques du Hamas du 7-Octobre, on ne peut pas l'instrumentaliser», a affirmé le ministre sur la chaîne française BFMTV.

Les autorités françaises ont «toujours été extrêmement mobilisées contre l'antisémitisme», a-t-il ajouté.

Le Canada et le Royaume-Uni alignés avec Paris

La France a annoncé fin mai qu'elle reconnaîtrait en septembre prochain l'Etat de Palestine, à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une décision qui «récompense la terreur», avait alors déjà fustigé Benjamin Netanyahu, en référence à l'attaque du 7-Octobre. Les Etats-Unis, premier soutien d'Israël, ont pour leur part «fermement» rejeté une mesure «imprudente».

Quelques jours plus tard, le Canada avait lui aussi fait part de son intention en faveur d'un Etat de Palestine. Puis le Royaume-Uni, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre à Gaza, une dizaine de pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine.

Fin juillet, l'Australie et 14 autres pays occidentaux, dont la France et la Canada, ont «invité» la communauté internationale à faire de même. La Nouvelle-Zélande a dit qu'elle réfléchirait à le faire d'ici septembre.

La France coprésidera en septembre avec l'Arabie saoudite une conférence internationale visant à relancer la solution dite «à deux Etats», palestinien et israélien. L'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre prend fin précisément le 23, date posée par Benjamin Netanyahou dans son courrier.

Selon la presse australienne, Benjamin Netanyahou a envoyé le 17 août un courrier similaire au Premier ministre australien Anthony Albanese, qu'il accuse également «d'alimenter le feu antisémite», et qu'il somme lui aussi d'agir avant le 23 septembre.

