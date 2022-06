Le restaurant se trouvant dans l'hôtel-avion de luxe Sky Cruise disposera d'une vue panoramique à 360 degrés. capture d'écran: youtube/hashem al-ghaili

Le luxe dans les nuages: voici un hôtel capable de voler «pendant des années»

Les croisières, c'est du passé! Avec cet avion monstre, les passagers peuvent désormais planer dans les airs pendant des années sans jamais plus toucher la terre ferme. Du moins, si l'on en croit le concept de la «Sky Cruise», qui ne fait pas l'unanimité sur internet.

Jusqu'à 5000 personnes pourraient un jour flotter dans les airs au sein de cet hôtel de luxe – et ce pendant plusieurs années sans atterrir.

Cette idée utopique est l'œuvre du directeur artistique suédois Tomy Holmsten. Mais avant d'être un hôtel-avion, il s'agit surtout d'un gadget des plus techniques et complexes.

L'image de la maquette de l'hotel-avion du directeur artistique suédois Tony Holmsten. Tomy holmsten

Le producteur vidéo yéménite Hashem Al-Gaili s'en est inspiré pour animer le modèle et réfléchir à sa faisabilité.

La manière exacte dont le gigantesque avion décolle et atterrit n'est pas expliquée. Et pour cause: l'atterrissage de cette machine n'est même pas nécessaire (du moins, «pendant des années»), puisque tout a été pensé pour que les passagers ne manquent de rien à l'intérieur de l'hôtel volant.

image: youtube/hashem Al-Ghaili

Si l'on en croit la vidéo publicitaire, sur le pont principal de divertissement, les clients peuvent faire du shopping dans d'immenses centres commerciaux, s'entraîner dans des salles de sport ou encore passer du temps au cinéma. Il devrait même y avoir des piscines ainsi que des bureaux. Et parce que rien n'est trop beau, se marier au-dessus des nuages devrait également être possible.

Flotter sur un nuage - avec Sky Cruise, ce sera littéralement possible. image: youtube/hashem al-ghaili

Le restaurant disposera, par ailleurs, d'une vue panoramique à 360 degrés. 👇

image: youtube/hashem al-ghaili

Et puis, les étages du pont de divertissement principal seront reliés par deux ascenseurs placés à l'extérieur de l'avion. De cette façon, rien que prendre l'ascenseur deviendra une expérience extraordinaire à elle-seule.

Les ascenseurs à l'extérieur de l'avion permettent d'avoir une vue fantastique. image: youtube/hashem al-ghaili

De sérieux doutes

Pourtant, sur internet, les gens ne semblent pas totalement convaincus par cette idée que certains décrivent de «fumeuse». C'est ce qu'a notamment affirmé un utilisateur de Youtube:

«Imaginez monter dans l'ascenseur extérieur et entendre le métal craquer et grincer parce que le frottement de l'air essaie de tout arracher. Avec vous à l'intérieur...» youtube

Dans les coupoles d'observation, on peut admirer le ciel sous toutes ses facettes. image: youtube/hashem al-ghaili

Rassurez-vous, quiconque ne supporte pas les turbulences en vol peut se reposer avec quiétude dans le Sky Cruise. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, un programme reconnaît quelques minutes à l'avance s'il pourrait y avoir des turbulences dans l'air. Le programme anti-turbulence crée des anti-vibrations qui fonctionnent comme une technologie antibruit. De cette manière, l'avion peut glisser en douceur sur les vibrations et les secousses dans la cabine appartiennent au passé.

image: youtube/hashem al-ghaili

Et pour ceux soucieux de l'incidence climatique d'un tel mastodonte technologique, soyez rassurés. Comme il est expliqué dans l'animation vidéo, les vingt réacteurs sont entièrement alimentés par la fusion nucléaire. Un petit réacteur nucléaire utilise des réactions de fusion hautement contrôlées pour fournir à l'hôtel une énergie illimitée. Mais sur Youtube, encore une fois, l'argument peine à convaincre:

«Super idée de mettre un réacteur nucléaire dans quelque chose qui pourrait mal fonctionner et tomber du ciel.» «Pongo Pigpen», utilisateur de Youtube. youtube

L'avion-hôtel se trouvant principalement dans les airs, il ne peut être atteint que par des avions conventionnels. image: youtube/hashem al-ghaili

Le fait que avion soit capable de «glisser sur l'air», est également remis en cause sur la plateforme de vidéos:

«Cette invention pourrait effectivement décoller si la physique et l'aérodynamique n'existaient pas.» «J Tompkins», utilisateur de Youtube. youtube

Malgré l'appréhension du public, Hachem Alghaili, qui est à l'origine de l'animation, voit dans l'avion à propulsion nucléaire «l'avenir du transport».

Puis, bon, finalement, comme le fait remarquer «Jonathan S» Templeton sur Youtube, le Sky Cruise restera un avion comme les autres avec de forte chance de :

«quand même finir par s'asseoir à côté de quelqu'un avec un enfant de trois ans qui hurle pendant tout le voyage.» «Jonathan S», utilisateur de Youtube. youtube

(saw)

(Traduit de l'allemand par mndl)