Voici ce qui reste d'un Piper PA-30 Twin Comanche après son «atterrissage» lundi

Ce pilote de 80 ans a accompli «un miracle» près de Paris

Ça aurait pu être une catastrophe qui aurait endeuillé pour longtemps la France. Mais l'expérience du pilote d'un petit avion a sauvé la mise et évité un drame dans le sud de Paris.

Lundi 4 décembre, un drame a été évité de justesse près de Paris. Un avion bimoteur qui effectuait un vol d'entrainement entre deux petits aérodromes du nord de la France a subi une avarie de moteur.

Non pas d'un moteur, mais des deux que possèdaient l'aéronef: ce qui est «statistiquement improbable», comme le dira un pilote interrogé par une chaine d'info en continu française. Et en effet, il est 35 000 fois plus probable de toucher le jackpot à Euromillion que de subir une double panne de moteur.

Et c'est donc après la perte de ses moyens de poussée que le pilote a dû se résoudre à tenter un atterrissage forcé qui s'apparenterait plus à un crash.

L'avion, parti de Rouen pour Toussus-le-Noble, s'est écrasé à Villejuif, dans le sud de Paris.

«Une panne moteur a obligé l’équipage à atterrir en urgence en pleine ville, s’engouffrant dans une allée de garage entre deux immeubles du boulevard Maxime Gorki, pour finir dans le jardin d’une résidence. La queue de l’appareil s’est décrochée du reste de la carlingue, et a été projetée contre les garages. Les ailes ont été en grande partie arrachées» Mairie de Villejuif

Les dégâts sont évidents, mais ça aurait pu être pire pour les passagers ou les habitants de l'immeuble.

Les médias français se plaisent à parler de «miracle» pour qualifier cet événement. Et sans doute à juste titre. Car, Jean-Pierre Trimaille, un pilote-instructeur de 80 ans, a réussi l'exploit de se poser sans trop de casse dans une zone très densément peuplée qui est:

«Sans doute la zone la plus inhospitalière de la trajectoire d'arrivée sur Toussus-le-Noble, cette zone urbaine de Villejuif, avec de grands immeubles... C'est surtout là où il ne faut pas tomber».

C'est là que l'avion s'est «posé»

Et si le malheur a pu être évité, il semblerait que cela soit dû uniquement à la grande expérience du pilote qui cumule plus de 40 000 heures de vol:

«Poser un avion, qui est un bimoteur qui est quand même assez lourd, dans une zone urbaine avec des immeubles, et réussir à trouver un passage sans qu’il y ait trop de casse humaine, c’est quand même exceptionnel, c’est quand même un miracle.

A priori, je ne vois pas comment quelqu'un d'autre aurait pu s'en sortir. Je ne vois pas comment il s'en est sorti, d'ailleurs» Michel Barry, auteur pour info-pilote.fr et ami de Jean-Pierre Trimaille au micro de BFMTV

Les trois occupants du bimoteur ont été conduits à l'hôpital, l'un est grièvement blessé, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et les responsabilités de chacun. (hun)