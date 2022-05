Imaginez que vous laissez votre smartphone dans la cabine et que vous réalisez ensuite qu'il y reste les jours suivants et qu'il continue à voler. image: Shutterstock

Elle oublie son iPhone dans un avion et le voit faire le tour du monde

Un appareil mobile perdu a fait honneur à son nom et a acquis en quelques jours le statut de grand voyageur. Ce qui soulève plusieurs questions de sécurité.

Laisser son téléphone portable dans l'avion est certes extrêmement fâcheux, mais ce n'est pas la fin du monde. Le cas présent fait toutefois réfléchir: l'iPhone d'une femme est resté coincé pendant des jours dans un siège de la classe affaires sans être découvert et a poursuivi son vol. Cela soulève entre autres des questions gênantes concernant la sécurité aérienne.

L'histoire est arrivée à une femme australienne. Nous le savons grâce à son mari qui a rendu l'affaire publique sur un forum australien de voyageurs. Sur le forum, le mari est appelé «Rugby».

L'utilisateur décrit comment l'iPhone de «Madame Rugby» a d'abord voyagé de Sydney à Auckland (Nouvelle-Zélande) et vice-versa dans un Airbus A330 de la compagnie aérienne Qantas, puis s'est rendu à Honolulu (Hawaï) et enfin est revenu à Sydney et Auckland.

Image: sda

Comment cela a-t-il été possible?

Le mari de Mme Rugby n'a pu qu'observer le voyage involontaire de l'iPhone. Au moins, grâce à la fonction «localiser» d'Apple, il a pu voir où il se trouvait. Mais comme le mode avion était activé, il n'a pas pu appeler ou envoyer un message texte pour attirer l'attention des autres passagers ou du personnel de bord sur l'appareil.

Il était là, l'iPhone perdu, près de la porte 33. screenshot: australianfrequentflyer.com.au

Toutefois, certains utilisateurs du forum d'aviation se sont étonnés de savoir pourquoi une localisation à distance était encore possible.

Cela s'expliquerait par le fait que l'iPhone a automatiquement contacté d'autres appareils Apple (qui se trouvaient également dans l'avion, respectivement à distance Bluetooth au sol) via Bluetooth Low Energy (BLE). Ces appareils ont transmis leur position au service «localiser».

Les écouteurs sans fil AirPods peuvent également être détectés selon le même principe mais contrairement à l'iPhone, ils n'offrent pas d'autre possibilité de connexion.

Téléphone portable dans le siège: risque d'incendie

Mais en même temps, le forum des grands voyageurs s'est demandé si la compagnie aérienne et le personnel de nettoyage n'avaient pas fait preuve d'une négligence grave en ne remarquant pas la présence de l'iPhone pendant plusieurs jours. On se souvient du cas d'un iPhone perdu en 2016, qui avait pris feu dans la classe affaires d'un vol Qantas entre Los Angeles et New York.

Cet appareil mobile s'était glissé dans un siège et, en cherchant à le récupérer, en se penchant en arrière, il s'est plié et la batterie au lithium-ion s'est enflammée. Selon le rapport d'enquête, un membre de l'équipage a réussi à «éteindre la flamme» à l'aide d'un extincteur.

Le cas le plus récent d'un smartphone perdu dans un avion a également connu une fin heureuse grâce à Internet.

Sur le forum des voyageurs australiens, il s'est avéré que quelqu'un avait établi le contact avec la compagnie aérienne ou y travaillait lui-même. C'est ainsi que Monsieur Rugby a finalement reçu un appel lui indiquant qu'il pouvait récupérer l'iPhone disparu à l'aéroport de Sydney.

Les commentateurs rappellent qu'il faut être très prudent lorsqu'on cherche un smartphone (ou une tablette) égaré à bord d'un avion. Il est déconseillé d'avancer et de reculer rapidement les sièges.

PS: Qu'on ne vienne plus dire que les batteries d'iPhone s'épuisent vite ! 😂

Sources

(dsc)