Grève: Swiss annule des vols vers l'Italie de Genève et Zurich

Swiss annule 20 vols ce week-end

En raison de la grève de deux compagnies aériennes en Italie, Swiss supprime 20 vols vers l'Italie ce samedi 15 juillet, il en va de même pour d'autres compagnies. Les aéroports de Genève et Zurich sont concernés par ces suppressions.

Le personnel au sol des aéroports et les équipages de cabine des compagnies Ryanair et Vueling seront en grève samedi en Italie. En conséquence, la compagnie Swiss supprime 20 vols au départ et à destination de ce pays. Au total, 1952 passagers sont concernés.

Dans la mesure où Swiss dispose d'un numéro de téléphone ou d'une adresse e-mail, elle informe les passagers de manière proactive et procède à des changements de réservation sur demande, a indiqué la compagnie aérienne, vendredi à l'agence Keystone-ATS, confirmant une information du Blick.

Les passagers qui ont réservé en ligne ou auprès d'une agence de voyage doivent contacter leurs prestataires. Swiss recommande de vérifier le statut du vol sur son site internet.

Depuis Zurich, Swiss a dû supprimer deux vols aller-retour à destination et au départ de Milan, Venise et Florence, ainsi qu'une liaison aller-retour vers Rome, Naples et Palerme. Au départ de Genève, une rotation vers Catane a été annulée.

Edelweiss, filiale de Swiss, est moins touchée par la grève. Elle fera partir son vol de Zurich vers Catane une demi-heure plus tard que prévu. Ses quatre autres vols vers l'Italie décolleront avant ou après la grève, a-t-elle indiqué. Quant à l'aéroport de Zurich, il n'a pas été en mesure d'évaluer combien de vols seraient annulés au total samedi.

Ryanair s'attend à d'autres annulations

Le personnel au sol des aéroports italiens, par exemple les responsables des check-ins, se mettra en grève entre 10h00 et 18h00 samedi. De 12h00 à 16h00, les pilotes de Malta Air, qui assurent les vols de Ryanair en Italie, ont également l'intention de stopper le travail. Les pilotes et le personnel navigant de la compagnie à bas coûts Vueling devraient faire de même entre 10h00 et 18h00.

Selon Ryanair, il faut s'attendre à des annulations. Conséquences de ce weekend probablement très chargé en voyageurs en raison des grèves, les CFF conseillent de réserver les places assises pour les voyageurs au départ et à destination de l'Italie.

(ats/hun)