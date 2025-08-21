pluie modérée16°
Mort de Jean Pormanove: l'autopsie exclut l'intervention d'un tiers

L'autopsie a démontré que le défunt streamer n'est pas décédé suite à «l'intervention d'un tiers». Les causes probables sont d'origine médicale ou toxicologique.
21.08.2025, 17:2921.08.2025, 17:33
La mort du streamer Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, «n'a pas une origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers», a annoncé jeudi le procureur de la République de Nice dans un communiqué rendant compte des résultats de l'autopsie.

«Les causes probables du décès apparaissent donc d'origine médicale et/ou toxicologique», ajoute le procureur Damien Martinelli, qui précise que «des analyses complémentaires, toxicologiques et anatomopathologiques, ont été ordonnées pour préciser ces causes».

Maltraité depuis des jours sur un stream, il décède en direct

Le procureur écrit:

«A la lumière de ces éléments, les médecins experts considèrent que le décès de Raphaël Graven n'a pas une origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers.»

Il poursuit en précise que «des analyses complémentaires, toxicologiques et anatomopathologiques, ont été ordonnées pour préciser ces causes».

Ces analyses seront mises en relation avec certains témoignages faisant état de «difficultés cardiaques» mises en évidence lors d'une anesthésie en Turquie en 2024, et d'un «traitement médical pour la glande thyroïde», ajoute le procureur. (ats/afp)

