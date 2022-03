Ce bébé est né avec deux têtes, deux cœurs et trois bras

Une Indienne a donné naissance à un enfant dont certaines parties du corps sont apparues plusieurs fois. On ne sait pas encore s'il sera opéré en tant qu'une seule personne ou comme des jumeaux siamois.

Un article de

La nature n'a pas limite. Mardi 28 mars, dans l'État indien du Madhya Pradesh, une femme a donné naissance à un enfant avec quelques particularités. Souffrant d'une forme rare de dicéphalie, celui-ci est né avec deux têtes, deux cœurs et trois bras. Comment cela a-t-il pu arriver?

Lors du développement dans le ventre de la mère, deux fœtus se sont divisés de manière incomplète, ont expliqué les médecins. Ainsi, à la naissance, certains organes sont apparus deux voire trois fois.

Dans la majorité des cas, les bébés avec un tel développement ne survivent pas à la naissance. Le cas survenu à Madhya Pradesh est d'une telle singularité que, dans cette région très croyante, le nouveau-né a été célébré comme un «bébé miracle». Il a toutefois été transféré à l'hôpital de la ville d'Indore afin d'être observé en raison de son état critique. Il ne porte, à ce jour, encore nom.

On ne sait pas encore si le nouveau-né sera opérée en tant qu'une seule personne ou comme des frères jumeaux siamois, a rapporté India Times tout en précisant qu'une opération de séparation n'était pas encore prévue.

Les jumeaux siamois sont rares

On ne connaît que peu de jumeaux siamois qui survivent à l'âge du nourrisson. Aux États-Unis, Abby et Brittany Hensel partagent, depuis leur naissance en 1990, le même torse, tout en possédant chacune leur propre tête, leur propre cœur et leur propre colonne vertébrale. En revanche, chacune d'entre elles contrôlait un bras et une jambe. Un troisième bras leur a été retiré très tôt. Aujourd'hui, les sœurs Hensel - qui ont récemment obtenu leur permis de conduire - ont acquis une certaine notoriété en apparaissant dans des talk-shows et en réalisant un documentaire.

Pour mieux connaître leur histoire: A quoi ressemble la vie des jumeaux siamois? Le cas d'Abby et Brittany Hensel de Daniel Huber

L'expression «jumeaux siamois» remonte à la naissance d'Eng et Chang Bunker. Les frères sont nés en 1811 au Siam, l'actuelle Thaïlande, et ont émigré aux États-Unis en 1829. Là-bas, ils se sont mariés à deux sœurs et ont eu près de deux douzaines d'enfants.

(Traduit de l'allemand par mndl)