Pourquoi la BBC a déprogrammé MasterChef

La BBC a partiellement déprogrammé sa très populaire émission télévisée MasterChef mardi, après des accusations de harcèlement sexuel visant l'un de ses présentateurs.

«Les émissions spéciales de Noël avec des célébrités sont évidemment un type d'émission différent et, dans les circonstances actuelles, nous avons décidé de ne pas les diffuser», a déclaré un porte-parole du groupe audiovisuel britannique. La saison enregistrée de «MasterChef: The Professionals» continuera toutefois d'être diffusée.

La BBC est sous pression depuis plusieurs jours après des accusations de harcèlement sexuel visant Gregg Wallace, 60 ans, l'un des visages de l'émission. En cause: des remarques et des plaisanteries «inappropriées» à connotation sexuelle, qui auraient eu cours pendant plus de 17 ans.

Gregg Wallace, 60 ans, s’est retiré de ses fonctions sur MasterChef. Getty Images Europe

Signe du caractère sensible de l'affaire, le gouvernement britannique avait indiqué lundi que la ministre de la culture Lisa Nandy s'était entretenue avec des responsables du groupe public.



Réactions indignées

L'intéressé a présenté lundi ses excuses pour «toute faute» dont il aurait pu être à l'origine. La veille, il avait suscité des réactions indignées en déclarant que ses accusatrices étaient «une poignée de femmes de la classe moyenne d'un certain âge».

De son côté, la société de production à l'origine de l'émission a annoncé qu'elle enquêtait sur les faits rapportés et que Gregg Wallace ne présenterait plus l'émission pendant la durée de l'investigation. Cette affaire est un nouveau coup dur pour le géant audiovisuel, déjà mis en cause pour sa gestion de plusieurs affaires impliquant notamment des agressions sexuelles. (mbr/ats)