Ouverture du procès des attentats djihadistes de 2016 à Bruxelles

Le plus gros volcan du monde entre en éruption à Hawaï

Le plus gros volcan actif du monde, le Mauna Loa, situé à Hawaï, est entré dimanche en éruption pour la première fois en près de 40 ans. Autorités et experts appellent à la prudence.

Ce n'était pas arrivé depuis 38 ans. Dans la soirée de dimanche 27 novembre, le Mauna Loa, situé à Hawaï et considéré comme le plus gros volcan actif au monde est entré en éruption. L'éruption charrie des torrents de roches en fusion sur la partie supérieure du volcan. Elle provoque aussi d'épais nuages de fumée en altitude au-dessus de l'île américaine d'Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique. Les volutes sont ainsi visibles à plus de 70 kilomètres à la ronde, selon l'institut américain de géophysique (USGS).