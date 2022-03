Belgique: une voiture fonce dans la foule, six morts

Les faits se sont produits en plein carnaval, dimanche matin, dans la ville de la Louvière en Belgique, tuant au moins six personnes et en blessant gravement une vingtaine.

Quatre personnes ont perdu la vie ce matin, car une voiture a percuté un groupe présent au carnaval de la ville de la Louvière en Belgique. source: keystone

Un automobiliste a percuté un groupe de personnes lors d'un carnaval en Belgique dimanche matin. Au moins six personnes ont perdu la vie dans l'accident survenu dans la commune de Strépy-Bracquegnies. Plus de 20 autres ont été grièvement blessées.

Ce que l'on sait sur les faits

On ne savait pas dans un premier temps si le véhicule avait été volontairement dirigé vers le groupe de personnes. Selon le maire de la ville de La Louvière, le conducteur a d'abord poursuivi sa route avant d'être stoppé. Au total, des dizaines de personnes auraient été touchées par la voiture. La commune de Strépy-Bracquegnies fait partie de la ville de La Louvière et se situe à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Bruxelles. Elle comptait près de 9000 habitants.

Un animateur de la radio belge RTL, qui participait au carnaval, a rapporté des scènes dramatiques. Selon lui, la voiture a foncé au milieu de la foule:

«Il y avait de la musique et des rires et trois secondes plus tard, c'était des cris. C'était horrible»

Plan d'urgence activé

Selon le bourgmestre de La Louvière, le plan communal d'urgence a été déclenché et le service d'aide aux victimes activé. La ministre belge de l'Intérieur Annelies Verlinden a écrit sur Twitter que ses plus sincères condoléances allaient aux familles et aux amis des personnes tuées et blessées. «Ce qui devait être une grande fête s'est transformé en drame». Le premier ministre belge Alexander De Croo a également exprimé sa sympathie et a parlé de «nouvelles terribles» en provenance de Strépy-Bracquegnies.

Un policier monte la garde sur la scène bouclée à Strépy Bracquegnies, Belgique, le 20 mars 2022. Image: EPA

Sinistre mémoire

Les événements en Belgique rappellent l'horreur du défilé du lundi des Roses, il y a deux ans, à Volkmarsen, dans le nord de la Hesse. A l'époque, 88 personnes, dont 26 enfants, avaient été grièvement blessées lorsqu'un automobiliste avait délibérément foncé dans le cortège. L'auteur a depuis été condamné à une peine de prison à vie.

Selon l'agence de presse belge Belga, la saison du carnaval de La Louvière n'avait été lancée qu'au début du mois de mars, après la levée de restrictions strictes en matière de corona. En 2020 et 2021, le carnaval avait dû être totalement annulé à cause du Covid. (jah/ats)