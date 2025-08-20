Le rappeur Drake et Adin Ross vont prendre en charge les funérailles du Jean Pormanove, un streamer de 46 ans décédé en début de semaine. Keystone

Drake va financer les funérailles du streamer français mort direct

Le streamer américain Adin Ross et le rappeur Drake vont financer les obsèques de Jean Pormanove, décédé en début de semaine dans des circonstances troubles sur la plateforme Kick. Mais cette annonce pourrait cacher une opération de communication.

Adin Ross, célèbre streamer américain, a indiqué dans un post sur le réseau social X qu'il allait participer financièrement aux funérailles de Jean Pormanove, son homologue français décédé en début de semaine alors qu'il se faisait molester sur le réseau social Kick.



«C’est horrible et dégoûtant. Quiconque a participé à cela mérite de subir de graves conséquences» Adin Ross, sur X.

Mais ce n'est pas tout: Ross a annoncé que le rappeur Drake allait se joindre à l'enveloppe pour les obsèques. Il poursuit: «Je viens de parler avec Drake. Drake et moi allons prendre en charge les frais funéraires. Cela ne ramènera pas Jean à la vie, mais c’est le moins que nous puissions faire. Nos prières vont à la famille de Jean.»

Kick au centre des débats

Le geste peut paraître beau, même si un brin surprenant. A la loupe, Adin Ross compte près de sept millions d'abonnés sur Kick, la plateforme qui est à présent dans la tourmente après la mort de Jean Pormanove. L'opinion publique lui reproche son règlement trop permissif en matière de violence. De son côté, Drake compte 300 000 fans sur Kick, rapporte Le Parisien, qui reprend une information du site TMZ.

Si Drake est prêt à mettre la main à la poche, toujours selon une partie de la presse américaine, certaines rumeurs laissent entendre que l'artiste pourrait être lié directement ou indirectement à Kick. Et si rien n'a été confirmé au moment d'écrire ces lignes, Bloomberg affirme que le site australien est financé par un service de casino en ligne, Stake.

Le tragique décès d'une homme de 46 ans

Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé à l'âge de 46 ans, dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'est fait connaître grâce à ses live en jouant à des jeux vidéo. Il était également connu pour des défis dangereux.

Raphaël Graven avait 46 ans. Image: Instagram

Sa mort a provoqué un véritable tollé en France et plus largement, que la ministre déléguée à l’Intelligence artificielle (IA) et au Numérique Clara Chappaz a annoncé ce mardi «saisir l’Arcom».

Le défunt quarantenaire était la cible d'humiliations en direct sur Kick, lourdement molesté par deux de ses acolytes: «Narutovie» et «Safine». Ces derniers s’en prenaient régulièrement à Jean Pormanove.

Une enquête est également en cours pour faire la lumière sur les faits, menée par le parquet de Nice. (svp)