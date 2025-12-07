ciel couvert
DE | FR
burger
International
Belgique

Saisie de 3,4 tonnes de cocaïne au Pérou destinées à la Belgique

Saisie de 3,4 tonnes de cocaïne au Pérou destinées à la Belgique

La police antidrogue péruvienne a intercepté plus de 3,4 tonnes de cocaïne cachées dans une cargaison de bananes bio à destination de la Belgique.
07.12.2025, 07:4307.12.2025, 07:43
epa12553365 Confiscated cocaine piled up in Santo Domingo, Dominican Republic, 27 November 2025. The Dominican Republic incinerated 1,450 kilograms of cocaine that were seized during three separate co ...
La valeur de la drogue saisie est supérieure à 68 millions de dollars (54,7 millons de francs).Keystone

La police antidrogue péruvienne a saisi 3,4 tonnes de cocaïne qui devaient être dissimulées dans une cargaison de bananes à destination de la Belgique, ont annoncé samedi les autorités.

«Dans le cadre d'une opération énergique contre le trafic de drogue, la police nationale péruvienne a saisi 3407 kg de chlorhydrate de cocaïne dans la région de Piura (nord-ouest), empêchant ainsi leur expédition à l'étranger.»
Le ministère de l'Intérieur

La drogue saisie provient de la vaste zone de culture de coca connue sous l'acronyme VRAEM (vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro), a indiqué le président par intérim José Jeri.

Lors de l'opération, menée mercredi, la police a intercepté un camion transportant plus de 3000 paquets de cocaïne vers un entrepôt où étaient conditionnées des caisses de bananes biologiques destinées à l'exportation, à environ 100 kilomètres du port de Paita, selon les autorités.

Le général Nilton Santos, chef de la lutte antidrogue, a déclaré à la chaîne de télévision TV Perú que l'intervention avait été réalisée avec l'aide de l'agence antidrogue américaine (DEA).

«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme

Selon un communiqué de la présidence péruvienne, derrière cette cargaison se cache une organisation criminelle composée de citoyens péruviens, colombiens et européens, qui avait l'intention d'envoyer la drogue en Belgique.

Le Pérou, avec la Colombie et la Bolivie, fait partie des principaux producteurs de cocaïne dans le monde, selon les Nations unies. Le pays produirait environ 400 tonnes annuelles de cette drogue, d'après les autorités péruviennes. (dal/afp)

Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
- Un jeune phoque se balade dans un bar en Nouvelle-Zélande
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
18 personnes tuées dans le bombardement d'un salon de thé en Birmanie
Dix-huit personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur une ville du centre de la Birmanie, ont indiqué samedi quatre habitants à l'AFP.
Dix-huit personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées lorsque deux bombes ont été larguées sur le canton de Tabayin, dans l'État de Sagaing, vendredi soir, a déclaré un responsable du village sous couvert d'anonymat.
L’article