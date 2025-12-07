Saisie de 3,4 tonnes de cocaïne au Pérou destinées à la Belgique
La police antidrogue péruvienne a saisi 3,4 tonnes de cocaïne qui devaient être dissimulées dans une cargaison de bananes à destination de la Belgique, ont annoncé samedi les autorités.
La drogue saisie provient de la vaste zone de culture de coca connue sous l'acronyme VRAEM (vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro), a indiqué le président par intérim José Jeri.
Lors de l'opération, menée mercredi, la police a intercepté un camion transportant plus de 3000 paquets de cocaïne vers un entrepôt où étaient conditionnées des caisses de bananes biologiques destinées à l'exportation, à environ 100 kilomètres du port de Paita, selon les autorités.
Le général Nilton Santos, chef de la lutte antidrogue, a déclaré à la chaîne de télévision TV Perú que l'intervention avait été réalisée avec l'aide de l'agence antidrogue américaine (DEA).
Selon un communiqué de la présidence péruvienne, derrière cette cargaison se cache une organisation criminelle composée de citoyens péruviens, colombiens et européens, qui avait l'intention d'envoyer la drogue en Belgique.
Le Pérou, avec la Colombie et la Bolivie, fait partie des principaux producteurs de cocaïne dans le monde, selon les Nations unies. Le pays produirait environ 400 tonnes annuelles de cette drogue, d'après les autorités péruviennes. (dal/afp)