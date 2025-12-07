Saisie de 3,4 tonnes de cocaïne au Pérou destinées à la Belgique

La police antidrogue péruvienne a intercepté plus de 3,4 tonnes de cocaïne cachées dans une cargaison de bananes bio à destination de la Belgique.

Plus de «International»

La valeur de la drogue saisie est supérieure à 68 millions de dollars (54,7 millons de francs). Keystone

La police antidrogue péruvienne a saisi 3,4 tonnes de cocaïne qui devaient être dissimulées dans une cargaison de bananes à destination de la Belgique, ont annoncé samedi les autorités.

«Dans le cadre d'une opération énergique contre le trafic de drogue, la police nationale péruvienne a saisi 3407 kg de chlorhydrate de cocaïne dans la région de Piura (nord-ouest), empêchant ainsi leur expédition à l'étranger.» Le ministère de l'Intérieur

La drogue saisie provient de la vaste zone de culture de coca connue sous l'acronyme VRAEM (vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro), a indiqué le président par intérim José Jeri.

Lors de l'opération, menée mercredi, la police a intercepté un camion transportant plus de 3000 paquets de cocaïne vers un entrepôt où étaient conditionnées des caisses de bananes biologiques destinées à l'exportation, à environ 100 kilomètres du port de Paita, selon les autorités.

Le général Nilton Santos, chef de la lutte antidrogue, a déclaré à la chaîne de télévision TV Perú que l'intervention avait été réalisée avec l'aide de l'agence antidrogue américaine (DEA).

Selon un communiqué de la présidence péruvienne, derrière cette cargaison se cache une organisation criminelle composée de citoyens péruviens, colombiens et européens, qui avait l'intention d'envoyer la drogue en Belgique.

Le Pérou, avec la Colombie et la Bolivie, fait partie des principaux producteurs de cocaïne dans le monde, selon les Nations unies. Le pays produirait environ 400 tonnes annuelles de cette drogue, d'après les autorités péruviennes. (dal/afp)