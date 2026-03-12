beau temps10°
International
Iran

Voici les premiers mots du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei

Voici les premiers mots du nouveau guide suprême iranien

Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, s'est exprimé jeudi via un écrit lu à la télévision iranienne.
12.03.2026, 17:0212.03.2026, 17:02

La télévision d'Etat a diffusé jeudi un message du nouveau guide suprême iranien, toujours pas apparu publiquement, dans lequel il promet la «vengeance» après les attaques israélo-américaines.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé à Ali Khamenei tué au premier jour de la guerre, a été blessé lui-même dans une frappe. L'étendue de ses blessures n'est pas connue.

Dans ce discours, il a juré de venger les victimes du conflit. Dans un discours lu par une présentatrice, il a déclaré:

«Une partie limitée de cette vengeance a été mise en oeuvre jusqu'à présent, mais tant qu'elle ne sera pas menée jusqu'au bout, cela restera l'une de nos priorités»
Trump crie victoire au pire moment

Le religieux de 56 ans a exprimé sa «sincère gratitude aux combattants de l'Axe de la résistance» au Yémen, au Liban et en Irak pour leur soutien dans cette lutte.

Il a aussi appelé à poursuivre le blocage du stratégique détroit d'Ormuz, qui provoque des perturbations majeures dans l'approvisionnement du pétrole dans le monde.

Le président américain Donald Trump avait jugé peu avant que les prix du pétrole passaient après la nécessité de stopper l'Iran, cet «empire du mal» selon ses mots. Mojtaba Khamenei a insisté:

«Le levier du blocage d'Ormuz doit absolument être utilisé»

Le guide suprême a par ailleurs demandé à ses voisins du Golfe de fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol.

Guide suprême, président, mollahs: qui dirige vraiment l'Iran?

Depuis le début de la guerre, l'Iran envoie missiles et drones sur ses voisins, affirmant ne viser que des cibles américaines, ce que réfutent les pays de la région.

A la fin de la lecture du discours, les Gardiens de la Révolution ont dit avoir lancé des frappes sur des cibles américaines et israéliennes en hommage à Khamenei et à sa famille. (afp)

