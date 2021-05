Les Etats-Unis renforcent les sanctions contre Loukachenko

Le shaker

Une journée de perdue, une paire de sœurs et un Paire en perdition

Vous avez passé la journée à cramer sur une terrasse? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour une chipolata à l'apéro.

Ce matin, le président de la Confédération, Guy Parmelin, a rencontré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le but de cette petite sauterie? Parler de l’accord-cadre entre la Suisse et l'Europe, ce dossier qui traîne et qui semble embarrasser tout le monde. Lors des discours devant la presse, de jolis mots ont été prononcés: compromis, flexibilité, engagement, intention de réussir, etc etc.

Sauf que dans l'après-midi, Parmelin s'est montré moins optimiste: «les …