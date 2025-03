Les proches des victimes vivaient encore l'angoisse samedi, après le tremblement de terre dévastateur. keystone

Séisme en Birmanie: l'aide internationale afflue

L'aide internationale s'organise sur tous les continents, après le tremblement de terre qui a fait au moins 1 600 morts au Myanmar et en Thaïlande.

Le plus puissant séisme à frapper la Birmanie depuis des décennies a tué au moins 1 600 personnes dans le pays, en pleine guerre civile. Il a aussi fait des morts en Thaïlande voisine, causant des dommages considérables dans toute la région.

L'AFP fait le point sur l'aide jusqu'alors proposée par la communauté internationale.

La Suisse

La Suisse a proposé son aide au pays vendredi. Elle est prête à mettre à disposition des experts et du matériel pour l'approvisionnement en eau, des soins médicaux et des abris d'urgence.

L'Union européenne et l'Irlande

L'Union européenne a débloqué 2,5 millions d'euros d'aide d'urgence initiale et indiqué qu'elle allait évaluer les besoins sur le terrain avant de mobiliser davantage de moyens.

L'Irlande va débloquer une aide humanitaire de six millions d'euros, a annoncé samedi son chef de la diplomatie Simon Harris. La moitié de cette somme sera allouée aux opérations en Birmanie de la Fédération internationale de la Croix Rouge, et l'autre moitié ira à deux organismes de l'ONU, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Des volontaires en train de prêter main forte dans la ville de Mandalay, au centre du pays. Keystone

La Chine

La Chine a envoyé samedi une équipe de 82 secouristes en Birmanie, a indiqué son ministère de la Gestion des urgences.

Une autre équipe, en provenance de la province du Yunnan, est arrivée samedi à Rangoun, le coeur économique de la Birmanie, a rapporté la télévision chinoise d'Etat CCTV.

Le gouvernement chinois fournira également au pays une aide humanitaire d'urgence à hauteur de 100 millions de yuans, a annoncé samedi l'agence chinoise d'aide internationale.

Les Etats-Unis

Le président américain a promis vendredi que les États-Unis aideraient la Birmanie après le tremblement de terre. Depuis le Bureau ovale, Donald Trump a déclaré devant la presse:

«C'est un vrai désastre, et nous allons aider» Donald Trump

L'inde

L'Inde a envoyé un avion militaire chargé d'aide humanitaire, a annoncé samedi son ministre des Affaires étrangères. Il a précisé:

«Une équipe de recherche et de secours ainsi qu'une équipe médicale accompagnent également ce vol»

«Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation», a-t-il ajouté, promettant une aide supplémentaire à venir.

Deux autres avions de l'armée de l'air indienne ont été envoyés samedi avec à leur bord «80 spécialistes dans la recherche et le sauvetage» appuyés par une équipe canine, ainsi que du matériel de secours supplémentaire, selon le porte-parole du ministère, Randhir Jaiswal.

Deux autres avions transportant un hôpital de campagne et du personnel médical ont décollé samedi de la base militaire d'Agra à destination de Naypyidaw, a déclaré un responsable de l'armée indienne. Deux navires de la marine indienne transportant davantage de matériel et de personnel de secours ont déjà quitté Port Blair pour Yangon, a ajouté un responsable de la marine indienne.

Hong Kong et la Corée du Sud

Hong Kong a annoncé avoir envoyé samedi une équipe de 51 personnes, embarquant 9 tonnes d'équipements dont des appareils détecteurs de vie et deux chiens de sauvetage.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'il enverrait 2 millions de dollars d'aide humanitaire «pour soutenir les efforts de secours et de sauvetage». Séoul a déclaré qu'elle pourrait envoyer une aide supplémentaire si la situation devait s'aggraver.

Samedi soir, les secouristes étaient encore à la recherche de survivants dans les décombres. Keystone

L'Iran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a envoyé samedi les condoléances de Téhéran aux peuples et aux gouvernements de la Birmanie et de la Thaïlande, et s'est dit prêt à contribuer à l'effort humanitaire.

«Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaeil Baqaei (...) a annoncé que notre pays était prêt à participer aux opérations de secours et de sauvetage», selon un communiqué.

La Malaisie, les Philippines, l'Indonésie

Le ministère des Affaires étrangères malaisien a également annoncé l'envoi d'une équipe de secours en Birmanie, composée d'un commandant et de 49 secouristes «pour soutenir les opérations humanitaires et de secours en cours».

Le séisme qui a frappé la Birmanie avait une magnitude de 7,7. Keystone

Les Philippines, par la voix de leur ministre de la Défense, ont annoncé samedi l'envoi d'une équipe de 114 personnes, dont des médecins, des pompiers et des membres des forces armées.

Le président indonésien Prabowo Subianto a transmis sur X ses condoléances à la Birmanie et la Thaïlande:

«Nos pensées et nos prières vont au peuple des deux pays durant cette période difficile» Prabowo Subianto

La Nouvelle-Zélande

Un don de 1,1 million USD sera fait au Comité international de la Croix-Rouge. «Nos pensées vont vers tous ceux qui ont perdu des proches», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Winston Peters. (ats/afp)