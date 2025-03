«Toute la maison bougeait»: deux Suisses racontent le séisme en Asie

Les chaînes humanitaires s'effondrent ainsi comme un château de cartes et l'approvisionnement des écoles, des hôpitaux et des familles devient un véritable défi logistique. Selon Mona Meienberg:

«Les gens se tiennent devant les immeubles, les magasins sont fermés, plus personne ne peut y entrer», explique Mona Meienberg au téléphone. En arrière-fond, les sirènes des ambulances et de la police hurlent en permanence. L'expatriée habite dans une tour au 39e étage. Impossible d'y remonter pour l'heure à cause du risque d'effondrement.

Mona Meienberg était, elle, dans son bureau pendant le séisme. Elle travaille pour l'Unicef à l'antenne régionale Asie de l'Est et Pacifique - installée à Bangkok:

Il était un peu moins d'une heure et demie, heure locale, lorsque la terre s'est mise à trembler à Bangkok. D'abord légèrement, puis de plus en plus nettement, jusqu'à atteindre une forte intensité.

Fragment d'une peinture funéraire polychrome représentant des hommes portant du grain, une gazelle ou une antilope, deux lapins ou lièvres, tandis que le dernier porte un joug avec du grain et un certain nombre d'objets peu clairs.Thèbes, Égypte 18e dynastie, vers 1350 av.

Fragment d'une peinture funéraire polychrome représentant des hommes portant du grain, une gazelle ou une antilope, deux lapins ou lièvres, tandis que le dernier porte un joug avec du grain et un certain nombre d'objets peu clairs.Thèbes, Égypte 18e dynastie, vers 1350 av.

Caca sur le sol et piqûre dans le pénis: ce policier leur fait vivre un enfer

Un chef de police du New Jersey est accusé de harcèlement moral et physique par cinq inspecteurs. Et la liste de ses actes présumés est ahurissante. Si l’avocat des plaignants parle d’un «zoo de l’horreur», la ville «défend fermement» l'individu, selon NBC News.

Même dans une série Netflix, on aurait sans doute de la peine à le croire. Les accusations de cinq agents de police du commissariat de North Bergen, dans le New Jersey, laissent entendre que leur chef leur fait vivre un véritable enfer. Dans la plainte pour harcèlement qu’ils viennent de déposer, on a droit au détail des faits présumés et il faut s’accrocher.