Détenu inculpé pour avoir poignardé 22 fois le meurtrier de Floyd

Le bureau des procureurs fédéraux à Tucson a indiqué avoir inculpé Turscack de plusieurs chefs d'accusation parmi lesquels tentative d'homicide , passible de 20 ans de réclusion, et d'agression ayant causé des blessures graves. L'homme est également accusé d'avoir poignardé à plus de 20 reprises un autre détenu, toujours à l'arme blanche.

La mort de George Floyd, en mai 2020 lors de son interpellation, avait provoqué un grand mouvement antiraciste aux Etats-Unis et au-delà des frontières américaines . Derek Chauvin, un policier blanc alors agent chevronné des forces de l'ordre de Minneapolis (nord), était resté agenouillé pendant près de dix minutes sur le cou de George Floyd, âgé de 46 ans, et était resté indifférent aux interventions de passants choqués et aux râles du quadragénaire.

Karin Keller-Sutter est l'une des femmes plus influentes du monde

La ministre suisse des Finances est entrée dans le prestigieux classement du Financial Times des 25 femmes les plus influentes du monde au côté de stars internationales. Et voici pourquoi.

Karin Keller-Sutter, vous connaissez? C'est la ministre suisse des Finances et depuis aujourd'hui l'une des 25 femmes les plus influentes du monde, aux côtés de stars mondialement connues. Et, c'est le prestigieux Financial Times qui l'annonce.