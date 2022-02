Boris Johnson est forcé de dire «bye bye» à quatre influents collaborateurs

«Il n'y avait aucune base raisonnable ou juste à cette assertion», a écrit Munira Mirza, responsable des politiques à Downing Street, dans sa lettre de démission publiée sur le site du magazine The Spectator. Il s'agissait d'une «référence partisane et déplacée à une affaire épouvantable d'abus sexuels sur des enfants», a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre a en effet accusé le chef du parti travailliste Keir Starmer d'avoir permis au pédophile Jimmy Savile, feu ex-star de la BBC, d'échapper à la justice quand il dirigeait le parquet britannique. Le recours à cette accusation, répandue dans les milieux complotistes et d'extrême droite, a provoqué un tollé.

Ancienne membre du défunt Parti communiste révolutionnaire, Munira Mirza a travaillé avec Boris Johnson quand il était maire de Londres entre 2008 et 2016. Elle lui a reproché d'avoir lancé une accusation «trompeuse» contre le chef de l'opposition lorsqu'il se défendait au Parlement après la publication d'un rapport interne accablant sur ces rencontres à Downing Street, qui lui imputait des «erreurs de leadership».

Le premier ministre les a remerciés pour leur «importante contribution au gouvernement», notamment leur travail sur la pandémie et la reprise économique, a déclaré un porte-parole dans un communiqué. «Ils resteront en place jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés», est-il précisé.

