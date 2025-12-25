Le record du nombre de cadeaux revendus en ligne a été pulvérisé
Selon les chiffres communiqués par les plateformes eBay et Rakuten, au lendemain du réveillon de Noël et des ouvertures de cadeaux, près de 900 000 annonces de revente ont été publiées en France. Voilà qui pulvérise les scores de l'année dernière.
Dans un communiqué, la plateforme de revente a indiqué:
L'année dernière, 340 000 annonces avaient été enregistrées le 25 décembre dans la matinée.
Son concurrent Rakuten France «a enregistré environ 390 000 annonces déposées par des vendeurs particuliers sur sa plateforme depuis hier soir, soit une augmentation de 2% comparé à 2024 à la même heure», a annoncé la plateforme, en se basant sur des chiffres arrêtés à 11h30.
Rakuten prévoit «de dépasser le million d'annonces mises en ligne dans les jours à venir». Pour les deux sites, la pratique de la revente de cadeaux est désormais ancrée dans les moeurs.
Selon les chiffres de son dernier baromètre sur le sujet, mené par Kantar, eBay estime à «près de 20 millions» le nombre de Français qui ont déjà revendu des cadeaux en 2025, soit 1,6 million de plus que l'année précédente.
Selon Rakuten, les reventes concernent principalement les produits culturels (livres, jeux vidéo, musique, DVD), high-tech (majoritairement des smartphones) et les jouets. Le site de revente ajoute:
(joe/ats/afp)