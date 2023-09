Le crash d'un avion fait 14 morts au Brésil

Selon les autorités, les corps des victimes seront transportés dimanche dans la capitale de l'Etat afin d'être identifiés. Il a été impossible de le faire plus tôt, les décollages et les atterrissages de nuit n'étant pas autorisés dans la région.

«Ma solidarité et mes prières à la famille et aux amis des victimes»

Trump n'avait plus osé faire ça depuis sa défaite en 2020

C'est un événement: dimanche, la journaliste Kristen Welker posera des questions à Donald Trump sur NBC, dans l'émission la plus endurante de l'histoire de la télévision. En colère contre les médias, l'ex-président n'était plus apparu sur une chaîne traditionnelle depuis trois ans.

Le New York Times est un «faux journal», le Washington Post est «fou et malhonnête». Plus globalement, la presse est «l'ennemie numéro un du peuple américain». Ça ne date pas d'hier, Donald Trump affectionne autant les médias qu'une large louche de légumes verts. Et principalement parce qu'ils ne seraient pas très gentils avec lui. Bien sûr, Trump sur X avec Tucker Carlson ou Trump dans un sombre podcast d'extrême droite, ça ne compte pas.