Brésil: voici ce que Lula et Bolsonaro se sont dit durant le débat

Le Tribunal supérieur électoral (TSE) a rejeté la requête de l'équipe de campagne du chef de l'Etat, arguant qu'aucune preuve n'avait été présentée, ce qui pourrait constituer un «délit électoral» et une tentative de «déstabilisation du second tour». (sas/ats)

Cet élan a toutefois été freiné par deux couacs majeurs: des déclarations malvenues du ministre de l'Economie Paulo Guedes, indiquant que l'augmentation du salaire minimum pourrait ne plus être indexée sur l'inflation, et l'interpellation rocambolesque d'un ex-député bolsonariste ayant blessé des policiers à la grenade.

Au premier tour, le 2 octobre, Lula est arrivé en tête avec 48% des voix, contre 43% pour Jair Bolsonaro . Mais le score du président d'extrême droite s'est révélé bien plus élevé que ce que prédisaient les sondages, lui donnant un certain élan pour la campagne de l'entre deux tours.

Lors de ce débat de plus de deux heures sur TV Globo, la chaîne la plus regardée du pays, les deux candidats se sont accusés sans arrêt de mentir, au détriment des expositions de projets concrets pour les quatre années de mandat en jeu au scrutin de dimanche.

«Bandit», «déséquilibré»: Lula et Jair Bolsonaro se sont rendus coup pour coup vendredi, lors d'un débat télévisé électrique, à deux jours du second tour de la présidentielle brésilienne. Résumé en punchlines.

Bolsonaro (à gauche) et Lula se sont lancé des critiques et insultes lors d'un débat télévisé deux jours avant le second tour de la présidentielle brésilienne.

Bolsonaro (à gauche) et Lula se sont lancé des critiques et insultes lors d'un débat télévisé deux jours avant le second tour de la présidentielle brésilienne. Image: keystone

