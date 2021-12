Le président Bolsonaro est également très critiqué pour la façon dont son gouvernement a géré la pandémie due au coronavirus, qui a fait plus de 615 000 morts au Brésil . (ats/jch)

Ce sondage a été réalisé auprès de 3666 personnes, dans un contexte économique compliqué, avec une inflation galopante à fort impact sur le pouvoir d'achat des plus pauvres.

D'après une enquête d'opinions publiée jeudi et réalisée du 13 au 16 décembre par l'institut de référence Datafolha, Lula, 76 ans, est crédité de 48% des suffrages, contre 22% pour Jair Bolsonaro:

