Brésil: «urgence zoosanitaire» pour cause de grippe aviaire

«Il se rêvait prix Nobel...» Didier Raoult se fait défoncer par sa fille

Entre l'infectiologue déchu Didier Raoult et sa fille, rien ne va. Magali Carcopino-Tusoli, spécialiste en médecine vasculaire, n'adresse plus la parole à son géniteur depuis dix ans, critique ses études sur l’hydroxychloroquine depuis le début, et a porté plainte contre son plus proche collaborateur. A l'occasion d'une interview exclusive dans, la médecin ne mâche pas ses piques. Résumé en punchlines.