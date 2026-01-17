en partie ensoleillé
Le successeur du limier de Poutine victime d'un grave accident

Adam Kadyrov: son père Ramzan l&#039;éduque apparemment pour en faire une machine de guerre.
Le jeune Kadyrov était fortement pressenti pour succéder à son père, qui serait malade. L'accident pourrait tout chambouler.Image: Imago

Adam Kadyrov, pressenti pour succéder à son père à la tête de la Tchétchénie, aurait été victime d'un grave accident.
17.01.2026, 12:4017.01.2026, 12:40

Adam Kadyrov, fils du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, aurait été victime d'un accident de voiture et aurait brièvement perdu connaissance, vendredi. Il aurait de suite été conduit à l'hôpital. Selon les informations du canal Telegram d'opposition «Niyso» et de l'édition tchétchène de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), l'accident aurait impliqué son convoi de véhicules.

Le cortège roulait à vive allure dans la capitale tchétchène, Groznyï, lorsque le véhicule de tête a percuté un obstacle. Plusieurs voitures qui suivaient sont ensuite entrées en collision. Outre Adam Kadyrov, l'accident aurait fait d'autres blessés.

Voici comment on survit sans chauffage par -20°C à Kiev

Le fils du dirigeant, âgé de 18 ans, aurait d'abord été admis, inconscient, aux soins intensifs, et préparé pour un transport d'urgence vers Moscou. Selon ces mêmes sources, les forces de l'ordre ont bouclé certains quartiers de Groznyï ainsi que les voies d'accès à l'hôpital où se trouvait Kadyrov.

«La voiture a quitté la route»

D'après l'opposition tchétchène, ses jours ne seraient plus en danger. Adam Kadyrov aurait repris connaissance et se trouverait désormais sous surveillance médicale. «Son état n'inspire aucune inquiétude», selon cette source.

Les données du service Flightradar24 ont montré qu'un avion gouvernemental russe, utilisé pour les urgences médicales, a décollé de Groznyï en direction de Moscou, où il est arrivé après minuit. Aucune communication officielle n'a en revanche été faite, concernant l'accident.

L’Europe veut parler à Poutine sans «daddy Trump»

Une source a confié à RFE/RL que la voiture dans laquelle se trouvait le fils du dirigeant tchétchène aurait roulé à très vive allure en tête du convoi. Et c'est Kadyrov lui-même qui aurait été au volant. «La voiture a quitté la route en pleine course et a heurté une sorte de barrière. Il semble avoir perdu le contrôle du véhicule», précise-t-on.

Le jeune homme qui apparaît très souvent aux côtés de son père — supposément malade — est, depuis un certain temps déjà, pressenti pour lui succéder.

(t-online)

A Kiev, le système D face à l’hiver polaire
Video: watson
