Ce bébé est né avec une vraie queue (vous avez bien lu)

Fait d'une rareté inouïe, un petit garçon est venu au monde au Brésil avec un appendice de douze centimètres de longueur. Parmi les explications, une habitude particulière de la mère a été pointée.

La nature nous étonnera toujours. Plus tôt cette année, au sein de la maternité Albert Sabin de la ville de Fortaleza, une Brésilienne a donné naissance à un prématuré au développement stupéfiant. Lors de l'accouchement, les médecins ont découvert «une anomalie congénitale rare», soit une queue de près de douze centimètres chapeautée d'une boule de quatre centimètres de diamètre.

Bien que cette excroissance n'a présagé aucune conséquence sur la santé du bébé, sa famille et le corps médical se sont accordés pour la retirer quelques heures après la découverte. L'intervention chirurgicale ayant été un succès, les médecins de la maternité en ont profité pour l'analyser de plus près. Ce cas clinique exceptionnel a ainsi été photographié et commenté plus en détail dans une publication du Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

La queue du bébé était «incapable de réflexes moteurs et de contractions spontanées». Image: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Dix cigarettes par jour durant neuf mois

Selon le rapport, cette queue qui était liée au système nerveux de l'enfant serait apparue à la suite d'une déformation du coccyx ou d'une malformation de la moelle épinière. Composée de peau, de tissus adipeux, de nerfs ainsi que de vaisseaux sanguins, l'appendice ne comportait, cependant, ni os ni cartilage et était donc «incapable de réflexes moteurs et de contractions spontanées», comme l'explique Futura Santé qui a repéré l'information.

A noter que la formation d'une queue dans le développement humain n'est pas exceptionnel. En effet, celle-ci intervient généralement à partir de la quatrième semaine de gestation, avant de très rapidement disparaître durant la huitième. Or, dans la publication scientifique, aucune précision n'a été faite concernant la présence persistante de cette queue. Les médecins ont toutefois noté un fait important: la mère avait été traitée pour des infections antérieures au cours de son premier trimestre et avait «fumé dix cigarettes par jour» pendant toute sa grossesse, révèlent-ils.

Ce n'est pas la première fois qu'une personne naît avec un membre unique en son genre. En 2019, Une «corne de dragon» cancéreuse d'environ douze centimètres a germé du dos d'un petit Britannique.