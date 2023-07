Brésil: record de viols en 2022, plus de huit par heure

Le rapport de l'ONG a par ailleurs recensé 1437 féminicides, une augmentation de 6,1 % par rapport à l'année précédente , et 245 713 cas de violence conjugale (+2,9 %).

«Un grand nombre de viols ne font pas l'objet de plaintes, donc il est fort possible que la situation soit encore pire que ce que montrent les données» du rapport annuel, relève-t-elle cependant.

«Durant la pandémie de Covid-19, les écoles sont longtemps restées fermées et les victimes étaient confinées avec leurs agresseurs. Avec la réouverture des écoles, le nombre de dénonciations a augmenté», explique à l'AFP Juliana Martins, coordinatrice institutionnelle du Forum.

Plus de deux tiers des viols (68,3 %) ont été commis au domicile des victimes. Et la grande majorité des victimes de 0 à 13 ans ont été violées par des personnes qu'elles connaissaient (86,1 %) ou des membres de leur famille (64,4 %).

Les chiffres font froid dans le dos: 61,4 % des agressions sont commises sur des enfants de moins de 14 ans, selon un rapport publié jeudi par le Forum brésilien de sécurité publique. L'ONG a comptabilisé 74 930 viols l'an dernier, une augmentation de 8,2 % par rapport à 2021. Dans plus d'un viol sur dix (10,4 %), les victimes étaient âgées de moins de quatre ans.

Le Brésil a enregistré plus de huit viols par heure en moyenne en 2022, un record.

