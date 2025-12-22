Le drone britannique Ultra de Windracers. Image: dr

L’Ukraine renforce sa présence au front avec ces nouveaux drones

Les drones kamikazes russes compliquent la vie des soldats ukrainiens. Le drone britannique Ultra pourrait bien améliorer leur situation.

Martin Küper / t-online

L’armée ukrainienne dispose depuis peu d’un nouveau type de drone de longue portée de fabrication britannique, le modèle Ultra du constructeur Windracers. L’Ultra affiche une envergure de dix mètres et peut transporter une charge de 150 kilos sur une distance de 1000 kilomètres, rapporte le site spécialisé BFBS Forces News. Selon ces informations, les premiers exemplaires de l’Ultra ont déjà été livrés.

D’après l'article, l’Ultra est principalement conçu pour ravitailler des troupes sur le front, mais elle peut également être équipée de systèmes de surveillance ou d’armements. Le concepteur du modèle explique:

«Le drone est constitué presque exclusivement d’aluminium et sa conception est très simple. Cela le rend peu coûteux et permet de faire des réparations même en conditions de combat.»

Son successeur est déjà en préparation

Les mesures de brouillage adverses posent un problème majeur aux pilotes de drones en Ukraine. Cela compliquent par exemple la navigation par satellite via le système de GPS. C’est pourquoi l’Ultra n’a pas été équipée uniquement de plusieurs antennes GPS simples, mais également d’antennes renforcées, censées être moins sensibles aux interférences. Afin d’augmenter sa capacité de survie en cas d’attaque, le drone dispose en outre de deux moteurs et de deux unités de commande.

Windracers explique être actuellement en mesure de produire dix Ultra par mois, mais entend doubler ce chiffre au cours des deux prochaines années. Un successeur du drone est également déjà en développement. Il devrait être capable de transporter une charge de 200 kilos sur une distance de 2000 kilomètres.

L’Ukraine dispose déjà d’une flotte de drones de longue portée de différents types, dont la majorité a été développée localement. Ils sont principalement utilisés pour des frappes en profondeur sur le territoire russe, par exemple contre des raffineries de pétrole.

Parallèlement, l’Ukraine a mis au point différents missiles de croisière. Ceux-ci volent plus rapidement et peuvent acheminer une charge explosive plus importante.

Traduit de l'allemand par Joel Espi