Rio de Janeiro célèbre son premier carnaval depuis le Covid-19

Première à s'élancer pour cette deuxième nuit, Paraiso do Tuiuti a rendu hommage aux animaux tels les buffles utilisés sur une île du nord-est du Brésil, en faisant un détour par l'Inde. Elle a célébré la beauté de la nature, avec des danseurs aux costumes somptueux orange, vert ou jaune fluo, tout en offrant un hymne à la culture indigène et en rappelant les souffrances endurées par les esclaves venus d'Afrique.

Les six dernières des 12 plus prestigieuses écoles de samba doivent se succéder jusqu'à l'aube sur l'avenue de Sapucai devant quelque 70 000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs.

Un sambodrome plein à craquer a commencé à vibrer lundi soir au rythme assourdissant des percussions dans une débauche de plumes multicolores et de paillettes, pour la deuxième et dernière nuit du grand retour du carnaval de Rio de Janeiro après le Covid-19.

Facebook et Instagram ne seront plus gratuits pour tout le monde

Un alligator retrouvé dans un sale état au coeur de New York

La découverte rarissime de l'alligator, probablement abandonné par son propriétaire, a été faite dimanche dans l'étang de Prospect Park, à Brooklyn.

Alors que les alligators peuplent normalement la Floride et le sud-est tropical et humide des Etats-Unis, un de ces reptiles a été retrouvé vivant bien plus au nord, dans un parc à New York.