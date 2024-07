Des bijoux dans un sac à dos? Bolsonaro est sur le point d'être inculpé

Iran: 2e tour entre un ultraconservateur et un réformateur

Deux autres ensembles de bijoux, d'une valeur de 100 000 et 75 000 dollars selon la presse, ont ensuite disparu de la collection présidentielle après le départ de Jair Bolsonaro du pouvoir , bien que de tels cadeaux soient des biens publics, selon la Cour des comptes de l'Union (TCU). (tib/ats)

Les bijoux, un collier, une bague, une montre et une paire de boucles d'oreilles de la marque suisse de luxe Chopard avaient été trouvés dans le sac à dos d'un assistant du ministre des Mines et de l'Energie de l'époque, qui revenait d'un voyage officiel au Moyen-Orient. Les représentants du gouvernement avaient effectué différentes démarches pour que les bijoux soient rendus.

Le ministère public devra décider sur la base du rapport de police s'il y a lieu ou non de poursuivre l'ancien président en vue d'un procès devant la Cour suprême fédérale.

Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils de Jair Bolsonaro, a également dénoncé sur X une «persécution éhontée» contre son père. Il a affirmé que les biens avaient été restitués à l'Etat et qu'à ce titre il n'y avait pas eu de «préjudice pour le trésor public» .

L'ancien chef d'Etat d'extrême droite, qui a été entendu par la police dans le cadre de cette affaire, pourrait être poursuivi pour association criminelle, blanchiment d'argent et détournement de fonds , selon le site internet brésilien G1 . Jair Bolsonaro nie avoir commis une infraction.

La police fédérale du Brésil a recommandé l'inculpation de l'ancien président Jair Bolsonaro (2019-2022) pour blanchiment d'argent et d'autres infractions dans le cadre d'une enquête sur le détournement présumé de bijoux sertis de diamants offerts par l'Arabie saoudite , ont rapporté des médias jeudi.

La recommandation d'inculpation de l'ex-président par la police brésilienne pour le détournement présumé de bijoux, offerts par l'Arabie saoudite, alimente une controverse politique et judiciaire majeure.

