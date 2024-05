Déjà 100 morts, la pluie suspend les évacuations

Le gouvernement de l'état a actionné le niveau d'urgence pour cinq barrages, dont deux présentant un «risque de rupture imminente». Après la fermeture de l'aéroport de Porto Alegre envahi par les eaux, la base militaire de Canoas située en périphérie accueillera des vols commerciaux pour le transport de l'aide et les passagers voulant rejoindre le Rio Grande do Sul, a annoncé l'armée de l'air.

Des pluies sont aussi attendues dans la région métropolitaine de vendredi à dimanche, accompagnées d'une baisse des températures. Et dans le sud de l'Etat, les inondations doivent atteindre des «proportions graves» dans les prochains jours en raison du volume d'eau «colossal» tombé dans le Guaiba et d'autres fleuves, a averti le site spécialisé MetSul Meteorologia.

Porto Alegre, capitale régionale de quelque 1,4 million d'habitants, et plus de 400 localités ont été frappées par ces intempéries d'une violence exceptionnelle, chassant de leur domicile plus de 160 000 personnes. Le fleuve Guaiba, qui a connu une crue historique jusqu'à 5,30 mètres, a baissé à 5,14 mètres mercredi, mais la situation demeure très difficile.

Dans l'Etat du Rio Grande do Sul, riche région agricole frappée tout au long de la semaine dernière par des pluies torrentielles, l'urgence est encore aux secours alors que les scènes de désolation se succèdent: logements inondés, routes impraticables et voitures submergées par des boues gigantesques.

Le «formidable» projet du prince Harry gêne la famille royale

C'est l'un des projets les plus personnels, les plus réussis et les plus salués du prince Harry à l'échelle internationale: les Jeux Invictus célèbrent cette année leur dixième anniversaire. Un succès loin de ravir tout le monde... en particulier sa royale famille. Pourquoi tant de haine?

Oyé oyé, populace! Le prince Harry est de retour! JE REPETE: LE PRINCE HARRY EST DE RETOUR. Trois mois après un voyage express de 24 heures pour rencontrer son père, dans la foulée du diagnostic de cancer, le fils prodigue vient de poser ses valises à Londres. Une visite en solo, sans femme ni enfants. La première depuis sa défaite devant la Haute Cour, en février, dans sa bataille judiciaire pour obtenir une sécurité financée par le contribuable britannique.