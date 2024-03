Déforestation en Amazonie: les efforts de Lula ont payé

La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint son plus bas niveau en six ans sur la période janvier-février, selon un rapport publié lundi par l'institut Imazon.

Comment les loups mutants de Tchernobyl peuvent nous aider face au cancer

Dans la zone d'exclusion, de nombreuses espèces animales et végétales ont disparu. Mais certaines ont su s'adapter, au point de développer une résistance à des maladies comme le cancer. C'est le cas des «loups mutants» de Tchernobyl.

La catastrophe commence peu après minuit, le 26 avril 1986. Un test dans le bloc du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl dérape. Le cœur du réacteur entre en fusion, des explosions arrachent la dalle de protection et, pendant dix jours, de grandes quantités de matériaux radioactifs tels que de l'iode et du césium sont libérées dans l'atmosphère et se répandent sur une grande surface. C'est le pire accident jamais survenu dans une centrale nucléaire et, jusqu'à Fukushima en 2011, le seul à atteindre le niveau le plus élevé sur l'échelle INES des incidents nucléaires.