Jair Bolsonaro

Brésil: Bolsonaro reçoit le feu vert pour sortir de prison

Bolsonaro reçoit le feu vert pour sortir de prison

BRASILIA, BRAZIL - SEPTEMBER 14: Former Brazilian President Jair Bolsonaro leaves DF Star Hospital after undergoing a medical procedure on September 14, 2025, in Brasília, Brazil. Bolsonaro ruled the ...
Jair Bolsonaro quitte l'hôpital DF Star après avoir subi une intervention médicale, le 14 septembre 2025.Getty Images South America
Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’Etat, l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été autorisé à sortir temporairement de détention afin d’être hospitalisé et opéré le jour de Noël.
23.12.2025, 21:3223.12.2025, 21:32

Un juge de la Cour suprême du Brésil a autorisé mardi l'ex-président Jair Bolsonaro à sortir de prison mercredi pour être hospitalisé en vue d'une opération le 25 décembre, selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

Ce feu vert a été donné par le magistrat Alexandre de Moraes, chargé du procès lors duquel l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) a été condamné en septembre à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.

La justice brésilienne rejette un nouveau recours de Bolsonaro

Cette autorisation a été accordée après une expertise menée par la police fédérale, qui a considéré que l'intervention chirurgicale était justifiée. Jair Bolsonaro, 70 ans, purge sa peine depuis fin novembre dans les locaux de la police fédérale à Brasilia.

Il pourra donc en sortir pour la première fois mercredi, afin d'être opéré le jour de Noël pour traiter une hernie inguinale, au DF Star, une clinique privée de la capitale brésilienne. Une hernie inguinale est une protubérance dans l'aine produite par la saillie d'un organe comme l'intestin à travers la déchirure du muscle abdominal.

Séquelle d'un attentat

Jaïr Bolsonaro souffre encore des séquelles d'un attentat datant de 2018, quand il avait été poignardé à l'abdomen lors d'un bain de foule en pleine campagne électorale. La durée de son hospitalisation n'a pas été précisée.

Peine de Bolsonaro: Lula dit qu'il mettra son veto à la loi

Le juge Moraes a demandé à ce que son transfert depuis les locaux de la police fédérale ait lieu «de façon discrète», soulignant que son entrée dans l'hôpital devra se faire «par le garage». En avril, Jair Bolsonaro avait subi une lourde opération au DF Star et des dizaines de ses partisans étaient massés devant l'hôpital.

Le magistrat a également autorisé son épouse, Michelle Bolsonaro, à l'accompagner «durant toute son hospitalisation». L'ancien chef de l'Etat était censé accorder mardi un entretien au site Metropoles, le premier depuis son incarcération, mais a annulé à la dernière minute pour «raisons de santé», selon un billet écrit à la main, publié par ce média.

Recours rejeté

Vendredi, le juge Moraes avait par ailleurs rejeté un nouveau recours des avocats de Jaïr Bolsonaro et avait refusé de lui accorder de purger sa peine à domicile. Il a en revanche accepté que le général Augusto Heleno Ribeiro, ancien ministre du gouvernement Bolsonaro condamné lors du même procès, bénéficie d'une assignation à résidence.

Cette loi pourrait drastiquement réduire la peine de Bolsonaro

Ce dernier est sorti de prison lundi soir, muni d'un bracelet électronique. Jair Bolsonaro a été déclaré coupable d'avoir été le chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré avec ce général et d'autres proches pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022. (mbr/ats)

