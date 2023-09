Volodymyr Zelensky fait sa tournée au Canada pour récupérer des financements nécessaires à sa défense face à l'ennemi russe. Image: AP The Canadian Press

Zelensky a ovationné un nazi à cause d'une grave erreur canadienne

Une erreur de jugement du président du Parlement canadien jette une ombre sur la visite de Volodymyr Zelensky à Ottawa.

Gerd Braune, Ottawa / ch media

Le président de la Chambre des communes canadienne, Anthony Rota, a commis une grave erreur: à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky, le politicien a invité un citoyen d'origine ukrainienne au Parlement et lui a rendu hommage publiquement. Or, il s'avère que cet homme a servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans une unité placée sous le commandement des nazis et de la Waffen-SS.

Après le discours de Zelensky, Anthony Rota a ainsi attiré l'attention de l'assistance sur Yaroslav Hunka, âgé de près de 100 ans, assis dans la tribune des visiteurs. Il lui a rendu hommage en tant que personne ayant lutté pour l'indépendance de l'Ukraine et l'a qualifié de «héros ukrainien et canadien». Le Parlement et les invités présents, y compris Volodymyr Zelensky et sa femme, ont alors offert une ovation au centenaire.

Anthony Rota. Image: AP The Canadian Press

Co-responsable de l'Holocauste

Or, on a appris plus tard que Yaroslav Hunka n'est pas le héros décrit par le politicien canadien. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukrainien a fait partie de la Première division ukrainienne qui, selon les médias canadiens, était également connue sous le nom de quatorzième Waffen-Grenadier-Division de la SS et était sous le commandement des nazis. Cette unité militaire faisait donc partie d'une organisation nazie responsable des plus graves crimes contre l'humanité commis pendant l'Holocauste.

Yaroslav Hunka, le «héros» acclamé par la Chambre des communes d'Ottawa. Image: Capture d'écran Twitter

De quoi placer Anthony Rota dans l'embarras. Il a déclaré dimanche soir n'avoir reçu qu'après coup ces informations, qui l'ont amené à regretter sa décision. L'invitation de Yaroslav Hunka était son initiative; ni les autres membres du Parlement ni la délégation ukrainienne n'étaient au courant.

Anthony Rota s'excuse

Anthony Rota s'est excusé spécialement auprès des «communautés juives du Canada et du monde entier» et a déclarer assumer l'entière responsabilité de l'incident. On ne sait pour l'instant pas si le faux pas du président du Parlement aura des conséquences. Mais le fait que l'identité et le passé de Yaroslav Hunka n'ont pas été recherchés avant l'invitation a de quoi interpeller.

L'incident doit également difficilement passer pour le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le bureau de ce dernier a déclaré dimanche soir que «le porte-parole indépendant de la Chambre des communes s'est excusé et a pris l'entière responsabilité de l'invitation et de l'hommage rendu au Parlement».

Ivan Katchanovski, politologue de l'université d'Ottawa qui a publié des articles sur cette unité SS, a déclaré au quotidien Globe and Mail que les ovations de l'assistance étaient «un grave faux pas». Selon lui, cela pourrait être utilisé à des fins de propagande par la Russie, qui a justifié l'attaque contre l'Ukraine par la «dénazification» de ce pays.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder