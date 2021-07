Le Canada fait une nouvelle macabre découverte

De nouvelles tombes anonymes ont été découvertes dans l'ouest canadien. C'est la quatrième découverte du genre en un peu plus d'un mois dans le pays.

Au Canada, plus de 160 corps non-identifiés d’enfants autochtones ont été découvert à proximité du site de l'ancien pensionnat pour autochtones de l'île Kupe. Il s'agit de la quatrième découverte de ce type en un peu plus d'un mois.

En quelques semaines, plus de 1000 tombes ont été découvertes, ravivant un douloureux pan de l'histoire canadienne et sa politique d'assimilation forcée des premières nations.

«Ce n'est que la pointe de l'iceberg», a quand à lui déclaré l'ancien vice-président de l'Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, Bob Chamberlin. Selon lui, de nombreuses autres tombes anonymes «n'ont pas encore été découvertes».

«J'ai le coeur brisé pour la communauté de Penelakut et pour toutes les communautés autochtones à travers le pays», a affirmé mardi devant la presse le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.