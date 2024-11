Des excuses officielles pour l’abattage des chiens de traîneau des Inuits



Le gouvernement canadien a présenté des excuses aux Inuits du Nunavik pour l’abattage systématique de leurs chiens de traîneau dans les années 1950-1960, un acte qui a profondément affecté leur mode de vie.

Les chiens de traîneau le long de la rue Cordova pendant la cérémonie de départ de la course de chiens de traîneau de l'Iditarod Trail. Keystone

Le gouvernement canadien s'est officiellement excusé samedi auprès d'autochtones du nord du pays pour l'abattage «massif» de centaines de chiens de traîneau dans les années 1950 et 1960 par des policiers.

«Cela n'aurait pas dû prendre des décennies pour que le Canada présente ses excuses aux Inuits du Nunavik pour le rôle joué par le gouvernement fédéral dans la dépossession et la perte dévastatrice des chiens de traîneau, qui étaient des compagnons et des proches.» Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

En plus des excuses officielles, le gouvernement canadien versera une indemnisation de 45 millions de dollars canadiens (30 millions d'euros) (28 millions de francs) à la communauté, a-t-il dit.

Pourtant essentiels

Les policiers ont tué plus de 1000 chiens appartenant aux autochtones de la région du Nunavik «sans tenir compte des conséquences sérieuses et difficiles pour les propriétaires et leurs familles», le tout «sans enquête et sans se demander si les chiens visés constituaient un danger réel pour la population», détaille un rapport publié en 2010 par un juge à la retraite.

«Les chiens de traîneau étaient pourtant essentiels pour la chasse, la trappe et la pêche, et l'ensemble de la communauté dépendait des chiens comme moyen de subsistance et mode de transport.»

«Les actes et l'inaction qui ont conduit à l'abattage massif des chiens de traîneau ont infligé aux familles inuites des souffrances et des difficultés qu'aucune d'entre elles n'aurait dû avoir à endurer.» Le ministre

En 2019, le gouvernement canadien s'était également excusé auprès des Inuits du Nunavut pour le rôle des policiers dans l'abattage de chiens de traîneau dans cette région. (dal/ats)