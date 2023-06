Montréal a l'air le plus pollué au monde et a besoin de l'aide de la France

Par ailleurs, plusieurs feux de forêt ont progressé durant le weekend, à cause du temps sec et des températures élevées. «L'importance de la fumée rend particulièrement difficiles les interventions des avions-citernes et des hélicoptères», selon la Société de protection des forêts contre le feu du Québec (SOPFEU), qui indique que de la pluie «en quantité significative» est attendue lundi ou mardi sur le nord-ouest de la province.

«Le FSB pourrait vouloir se venger de Poutine»

Ancien commandant d'une compagnie blindée en Suisse et rédacteur à la Revue militaire suisse, Christophe Tymowski, actuellement en Pologne, décrit la situation chaotique provoquée en Russie par le coup de force de Prigojine, le patron de Wagner. Il affirme, entre autres, que des gens du FSB, les services secrets russes, pourraient vouloir prendre leur revanche sur Vladimir Poutine.

Quelles sont les forces en présence dans cette rébellion?

Dans la Fédération de Russie, il y a quatre types de forces. Il y a d’abord les forces régulières, qui dépendent du ministère de la Défense, dirigé par Sergueï Choïgou, et du chef de l’état-major général, Valéri Guerassimov. On trouve ensuite la Garde nationale, appelée Rosvargdia, qui est aussi armée et qui est rattachée au ministère de l’Intérieur, plus directement au président de la Fédération de Russie, en l'occurrence Vladimir Poutine. La Garde nationale est partie prenante dans la crise actuelle, mais on ignore encore de quel côté de la barrière. La troisième force, ce sont les troupes du FSB, les services secrets. Là non plus, on ne sait pas encore de quel côté elles se trouvent. A ce propos, tout a commencé vendredi soir avec le prétendu bombardement d’un campement du groupe Wagner par l’armée régulière.